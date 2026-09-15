Зеленский отменил свой указ, который подписал в августе — что известно о документе

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский отменил указ от 21 августа 2026 года, которым майору Юрию Спасскому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Соответствующий указ №894/2026 датирован 7 сентября 2026 года.

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«Отменить указ президента Украины от 21 августа 2026 года №805/2026», — говорится в сообщении.

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Причины такого решения глава государства не указал.

Указом №805/2026 Юрия Спасского наградили «за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Что известно о человеке с таким же ФИО

Как сообщает УНИАН, в уголовных производствах по событиям Революции Достоинства фигурирует Юрий Валентинович Спасских — бывший заместитель начальника отдела обеспечения массовых мер управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве.

По версии следствия он был причастен к организации силовых действий против участников Майдана. Ему, в частности, инкриминируют организацию убийств и покушений на убийство протестующих, нанесение тяжких телесных повреждений, превышение власти и препятствование мирным собраниям.

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В то же время, указ Зеленского не содержит объяснения причин отмены награждения. Также нет подтверждения, что майор Юрий Спасский, которому 21 августа присвоили звание Героя Украины, является тем же человеком, который фигурирует в делах Майдана.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил действие более трех десятков устаревших приказов Генштаба. Эти документы заставляли командиров выполнять формальные процедуры и заполнять отчетность, потерявшую практический смысл в современной войне.

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