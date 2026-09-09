Драпатый отменил более 30 приказов Генштаба: что изменилось в ВСУ

ВСУ / © Associated Press

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба, которые вынуждали командиров выполнять формальные процедуры и заполнять отчетность, утратившую практический смысл в условиях современной войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в Facebook.

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По его словам, речь идет о масштабной очистке нормативной базы Вооруженных сил от документов, которые годами фактически существовали лишь на бумаге, требуя от военных формальных отчетов, заполнения «галочек» и таблиц.

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«Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно избавил армию от груды старого бюрократического хлама, приостановив действие более трёх десятков устаревших приказов Генерального штаба», — написал Саранцев.

В частности, отменены устаревшие программы подготовки, устаревшие курсы стрельбы и концепции физической подготовки, которые были разработаны ещё много лет назад. Также прекращено действие десятков промежуточных документов о внесении изменений в нормативные акты, которые, по словам пресс-секретаря, лишь загромождали нормативно-правовую базу ВСУ.

Одним из результатов стало устранение ряда юридических коллизий между реальными подходами к подготовке военнослужащих, сформировавшимися в ходе полномасштабной войны, и требованиями, сохранившимися ещё со времён АТО/ООС 2016–2020 годов.

«Командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия в соответствии со стандартами и инструкциями 8–10-летней давности, которые утратили практический смысл в современной войне», — отметил Саранцев.

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Он подчеркнул, что отмена этих требований должна освободить время командиров для непосредственной работы с личным составом и выполнения боевых задач, а не для подготовки документов и соблюдения процедур, которые уже не соответствуют реалиям войны.

Саранцев назвал решение Драпатого «большой осенней уборкой» и отметил, что армия таким образом избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый опубликовал документ, в котором определены четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов.

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