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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с бантиками и вырезами: Аманда Холден привлекла внимание ярким луком на красной дорожке
55-летняя британская телеведущая выбрала для церемонии провокационный наряд, украшенный кокетливыми маленькими бантиками.
Аманда Холден посетила церемонию вручения Национальной телевизионной премии 2026 года, которая состоялась на арене O2 в Лондоне.
На красной дорожке звезда появилась в эффектном платье насыщенного розового оттенка. Наряд имел облегающий силуэт, высокий воротник-стойку, удлиненные рукава и юбку кроя «русалка» с небольшим шлейфом.
Главным акцентом платья стали многочисленные горизонтальные вырезы на декольте, животе и рукавах. Каждый из них был украшен маленьким бантиком в тон. Смелый дизайн подчеркнул стройную фигуру телеведущей и ее красивый загар.
Аманда сделала аккуратную укладку с пробором посередине, макияж с нюдовой помадой и длинными ресницами, а также молочный маникюр. Лук завершили лаконичные серьги.
Напомним, Аманда Холден на церемонию награждения L’Oréal Professional Color Trophy в Лондоне надела графитовое платье цвета металлик от бренда The Sei.