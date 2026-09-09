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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 сентября
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.
Магнитные бури, бушевавшие последние несколько дней, наконец немного стихнут. С четверга по субботу, 10-12 сентября, ожидается умеренная солнечная активность — сильных магнитных бурь не ожидается, будут лишь несильные магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.