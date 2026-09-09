Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 сентября

Будут ли магнитные бури. в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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Магнитные бури, бушевавшие последние несколько дней, наконец немного стихнут. С четверга по субботу, 10-12 сентября, ожидается умеренная солнечная активность — сильных магнитных бурь не ожидается, будут лишь несильные магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей.

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Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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