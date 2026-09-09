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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украинский самолет заметили над Молдовой: что известно о загадочном рейсе

Украинский самолет приземлился на военной базе Молдовы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Самолет Ан-32.

Самолет Ан-32.

Накануне, 8 сентября, украинский самолет Ан-32 «Антонов» вылетел из Черновцов и приземлился в Международном аэропорту Молдовы «Меркулешты». Борт пролетел над городом Бельцы на высоте около 1350 метров.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

В молдавском Управлении гражданской авиации заявили, что у самолета были все необходимые разрешения и согласования. Полет согласовали, в частности, через Министерство иностранных дел, а план полета был официально утвержден. В документах в качестве цели полета указана деятельность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Самолет приземлился в международном аэропорту «Меркулешты» в 11:35 по местному времени. Аэродром расположен на северо-востоке Молдовы — примерно в 30 километрах от украинской границы. Он является военно-воздушной базой и принадлежит Воздушным силам Молдовы.

Украинский Ан-32 совершил полет в Молдову. / © Newsmaker.md

Украинский Ан-32 совершил полет в Молдову. / © Newsmaker.md

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские аэропорты, в том числе «Борисполь» и «Киев», технически готовы принимать иностранные делегации. Тем не менее, РФ пытается продемонстрировать, что «в Украине нет безопасности». В частности, поэтому они нанесли удары по взлетно-посадочным полосам в двух украинских аэропортах накануне визита американских посланников.

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