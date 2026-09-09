Атака РФ по Украине 9 сентября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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С ночи 9 сентября Россия массированно атакует украинские города. Под прицелом оказались Киев, Днепр, Харьков, Николаев, Киевская и Одесская области. Российские войска избивают по гражданской инфраструктуре — жилым домам, гипермаркетам, кафе, торговым центрам, почтовым отделениям, складам с продовольствием и пунктам пропуска. В результате вражеских ударов есть погибшие и десятки пострадавших. Число жертв постоянно растет.

Все, что известно о последствиях кровавой атаки России по Украине — читайте на ТСН.ua.

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Киев в огне: дрон попал в многоэтажку

Ночью и утром Россия нанесла удар по Киеву. По данным спасателей, ночью в результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание 2 грузовых автомобилей и гаража. На другой локации горело 2-этажное нежилое здание. В ГСЧС заверили, что все пожары ликвидированы.

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Утром русские дроны снова полетели по столице. Русский дрон попал в многоэтажку. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На месте работают экстренные службы.

В КМВА сообщили, что по состоянию на 9 утра известно о 4 пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе.

В 9:18 мэр города добавил, что из-за утренней атаки 5 человек пострадали, троих раненых медики госпитализировали.

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Пострадали почти все районы Киевской области: в Белой Церкви разгорелся масштабный пожар

Под ударом врага также очутилась в эту ночь Киевская область. Противник устроил дронами по шести районам Киевщины. Сложнейшая ситуация наблюдается в Белой Церкви, где горит предприятие пищевой промышленности.

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По информации спасателей, российские войска атаковали:

Белоцерковский,

Броварской,

Бориспольский,

Фастовский,

Обуховский,

Бучанский районы.

В Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они всю ночь работали над ликвидацией последствий атаки. В настоящее время возгорание удалось локализовать. В других локациях работы по ликвидации последствий продолжаются.

Под ударом — многоэтажки, склады, предприятия, админздания: какие последствия атаки

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко уточнил последствия. По его данным, враг уже третьи сутки подряд атакует Киевскую область. Только за последние сутки в результате российских ударов погибли два человека, еще семеро получили ранения, среди них двое детей.

Последствия вражеской атаки были зафиксированы в таких районах области.

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В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение. Травмировались два человека.

В Белоцерковском районе повреждено производственное помещение и многоэтажное здание.

В Обуховском районе повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка, а также семь автомобилей.

В Бориспольском районе поврежден частный дом и два автомобиля. Пострадал ребенок.

Больше всего последствий зафиксировали в Бучанском районе. Там повреждены восемь частных домов, складские и производственные помещения, три автомобиля. Четверо человек пострадали, среди них ребенок. Два человека погибли.

Всего в результате атаки в области поврежден 31 объект. Среди них — 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: есть погибшие и пострадавшие

Россия продолжает атаковать международные пункты пропуска. В ночь на 9 сентября российская армия атаковала беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Старокозаче» в Одесской области, на границе с Молдовой. В результате удара погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Об атаке на пункт пропуска утром сообщили в Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе.

По данным ГНСУ, российские дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. В результате удара возникли пожары. Погибшие и пострадавшие гражданские люди, находившиеся вблизи пункта пропуска.

Сейчас работа «Староказачьего» временно приостановлена. Оформление граждан и транспортных средств в этом направлении границы не осуществляется.

© ГУ ГСЧС в Одесской областе

© ГУ ГСЧС в Одесской областе

© Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

© Государственная таможенная служба Украины

Уничтожен международный автобус и сгоревшие автомобили: что известно о жертвах

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

«По предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние», — отметил Кипер.

После атаки также были зафиксированы значительные повреждения транспорта. В частности, на обнародованных фото виден международный автобус, который был уничтожен в результате удара, а также сгоревшие на территории пункта пропуска автомобили.

Спасатели продолжают работать на месте атаки.

Дата публикации 07:34, 09.09.26 Количество просмотров 92 РФ ударила по границе: есть жертвы (видео)

Смертельная атака по Николаеву: что известно

В ночь на 9 сентября российская армия вновь атаковала Николаев. В результате удара погибла 70-летняя женщина, еще четверо мирных жителей пострадали, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

В результате атаки повреждены объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них уничтожен полностью.

© Telegram / Александр Сенкевич

Россияне накануне атаковали «Метро»

Накануне, вечером 8 сентября, по данным Общественного, российские войска также нанесли удар по Николаеву. Под атакой оказался известный гипермаркет «Метро». Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

На фото с места атаки видно, что территория магазина усыпана обломками. В здании повреждены окна и обшивка, а также пробита крыша.

Житель одного из домов неподалеку от гипермаркета рассказал, что вечером услышал мощные взрывы, а с балкона увидел, как горела крыша «Метро». Другой житель района, Ива, тоже слышал взрывы. По его словам, мощные звуки изрядно испугали местных жителей.

© Суспільне

© Суспільне

Люди оказались заблокированы в подвале: последствия атаки по Днепру

Также в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара в городе возникло несколько пожаров.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, загорелись склад со строительными материалами и частный жилой дом. В подвале изуродованного дома могли находиться люди.

Впоследствии в ОВА уточнили, что спасатели достали из подвала дома трех человек.

По словам чиновника, два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.

В городе повреждено более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.

Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате попадания повреждена крыша пятиэтажки и около десятка окон. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также зафиксировано попадание в складское здание в Холодногорском районе. Там вспыхнул пожар. Последствия российской атаки и сведения о возможных пострадавших уточняются.

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