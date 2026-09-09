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Пункт пропуска и многоэтажки в огне, много жертв: РФ сейчас массированно атакует Украину — жуткие последствия (фото)
Россия продолжает терроризировать Украину Оккупационные войска избивают по гражданской инфраструктуре, в частности, атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой. В результате кровавого обстрела много жертв. Число постоянно растет.
С ночи 9 сентября Россия массированно атакует украинские города. Под прицелом оказались Киев, Днепр, Харьков, Николаев, Киевская и Одесская области. Российские войска избивают по гражданской инфраструктуре — жилым домам, гипермаркетам, кафе, торговым центрам, почтовым отделениям, складам с продовольствием и пунктам пропуска. В результате вражеских ударов есть погибшие и десятки пострадавших. Число жертв постоянно растет.
Все, что известно о последствиях кровавой атаки России по Украине — читайте на ТСН.ua.
Киев в огне: дрон попал в многоэтажку
Ночью и утром Россия нанесла удар по Киеву. По данным спасателей, ночью в результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание 2 грузовых автомобилей и гаража. На другой локации горело 2-этажное нежилое здание. В ГСЧС заверили, что все пожары ликвидированы.
Утром русские дроны снова полетели по столице. Русский дрон попал в многоэтажку. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На месте работают экстренные службы.
В КМВА сообщили, что по состоянию на 9 утра известно о 4 пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе.
В 9:18 мэр города добавил, что из-за утренней атаки 5 человек пострадали, троих раненых медики госпитализировали.
Пострадали почти все районы Киевской области: в Белой Церкви разгорелся масштабный пожар
Под ударом врага также очутилась в эту ночь Киевская область. Противник устроил дронами по шести районам Киевщины. Сложнейшая ситуация наблюдается в Белой Церкви, где горит предприятие пищевой промышленности.
По информации спасателей, российские войска атаковали:
Белоцерковский,
Броварской,
Бориспольский,
Фастовский,
Обуховский,
Бучанский районы.
В Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они всю ночь работали над ликвидацией последствий атаки. В настоящее время возгорание удалось локализовать. В других локациях работы по ликвидации последствий продолжаются.
Под ударом — многоэтажки, склады, предприятия, админздания: какие последствия атаки
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко уточнил последствия. По его данным, враг уже третьи сутки подряд атакует Киевскую область. Только за последние сутки в результате российских ударов погибли два человека, еще семеро получили ранения, среди них двое детей.
Последствия вражеской атаки были зафиксированы в таких районах области.
В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение. Травмировались два человека.
В Белоцерковском районе повреждено производственное помещение и многоэтажное здание.
В Обуховском районе повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка, а также семь автомобилей.
В Бориспольском районе поврежден частный дом и два автомобиля. Пострадал ребенок.
Больше всего последствий зафиксировали в Бучанском районе. Там повреждены восемь частных домов, складские и производственные помещения, три автомобиля. Четверо человек пострадали, среди них ребенок. Два человека погибли.
Всего в результате атаки в области поврежден 31 объект. Среди них — 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.
Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: есть погибшие и пострадавшие
Россия продолжает атаковать международные пункты пропуска. В ночь на 9 сентября российская армия атаковала беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Старокозаче» в Одесской области, на границе с Молдовой. В результате удара погибшие и пострадавшие среди гражданских.
Об атаке на пункт пропуска утром сообщили в Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе.
По данным ГНСУ, российские дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. В результате удара возникли пожары. Погибшие и пострадавшие гражданские люди, находившиеся вблизи пункта пропуска.
Сейчас работа «Староказачьего» временно приостановлена. Оформление граждан и транспортных средств в этом направлении границы не осуществляется.
Уничтожен международный автобус и сгоревшие автомобили: что известно о жертвах
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.
«По предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние», — отметил Кипер.
После атаки также были зафиксированы значительные повреждения транспорта. В частности, на обнародованных фото виден международный автобус, который был уничтожен в результате удара, а также сгоревшие на территории пункта пропуска автомобили.
Спасатели продолжают работать на месте атаки.
Смертельная атака по Николаеву: что известно
В ночь на 9 сентября российская армия вновь атаковала Николаев. В результате удара погибла 70-летняя женщина, еще четверо мирных жителей пострадали, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.
В результате атаки повреждены объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них уничтожен полностью.
Россияне накануне атаковали «Метро»
Накануне, вечером 8 сентября, по данным Общественного, российские войска также нанесли удар по Николаеву. Под атакой оказался известный гипермаркет «Метро». Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.
На фото с места атаки видно, что территория магазина усыпана обломками. В здании повреждены окна и обшивка, а также пробита крыша.
Житель одного из домов неподалеку от гипермаркета рассказал, что вечером услышал мощные взрывы, а с балкона увидел, как горела крыша «Метро». Другой житель района, Ива, тоже слышал взрывы. По его словам, мощные звуки изрядно испугали местных жителей.
Люди оказались заблокированы в подвале: последствия атаки по Днепру
Также в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара в городе возникло несколько пожаров.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, загорелись склад со строительными материалами и частный жилой дом. В подвале изуродованного дома могли находиться люди.
Впоследствии в ОВА уточнили, что спасатели достали из подвала дома трех человек.
По словам чиновника, два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.
В городе повреждено более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.
Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове
В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.
По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате попадания повреждена крыша пятиэтажки и около десятка окон. Информация о пострадавших пока не поступала.
Также зафиксировано попадание в складское здание в Холодногорском районе. Там вспыхнул пожар. Последствия российской атаки и сведения о возможных пострадавших уточняются.