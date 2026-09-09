Атака РФ по Україні 9 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Від ночі 9 вересня Росія масовано атакує українські міста. Під прицілом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Миколаїв, а також Київська й Одеська області. Російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі — житлових будинках, гіпермаркетах, кафе, торговельних центрах, поштових відділеннях, складах із продовольством та пунктах пропуску. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та десятки постраждалих. Кількість жертв постійно зростає.

Все, що відомо про наслідки кривавої атаки Росії по Україні — читайте на ТСН.ua.

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Київ у вогні: дрон влучив у багатоповерхівку

Вночі та вранці Росія завдала удару по Києву. За даними рятувальників, вночі внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах сталося загоряння 2 вантажних автомобілів та гаража. На іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля. У ДСНС запевнили, що наразі всі пожежі ліквідовано.

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Вранці російські дрони знову полетіли по столиці. Російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спочатку мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження 16-поверхівки, а згодом уточнив, що влучання сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11–12 поверхів. На місці працюють екстрені служби.

У КМВА повідомили, що станом на 9-ту ранку відомо про 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі.

О 9:18 мер міста додав, що через ранкову атаку 5 людей постраждали, трьох поранених медики госпіталізували.

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© ДСНС

Постраждали майже всі райони Київської області: у Білій Церкві спалахнула масштабна пожежа

Під ударом ворога також опинилася у цю ніч Київська область. Противник вгатив дронами по шести районах Київщини. Найскладніша ситуація спостерігається у Білій Церкві, де горить підприємство харчової промисловості.

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За інформацією рятувальників, російські війська атакували:

Білоцерківський,

Броварський,

Бориспільський,

Фастівський,

Обухівський,

Бучанський райони.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони всю ніч працювали над ліквідацією наслідків атаки. Наразі займання вдалося локалізувати. На інших локаціях роботи з ліквідації наслідків тривають.

Під ударом — багатоповерхівки, склади, підприємства, адмінбудівлі: які наслідки атаки

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко уточнив наслідки. За його даними, ворог уже третю добу поспіль атакує Київську область. Лише за останню добу внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Наслідки ворожої атаки зафіксували у таких районах області.

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У Броварському районі пошкоджено господарське приміщення. Травмувалися двоє людей.

У Білоцерківському районі пошкоджено виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.

В Обухівському районі пошкоджено приватні будинки, виробниче та адміністративне приміщення, багатоповерхівку, а також сім автомобілів.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок і два автомобілі. Постраждала дитина.

Найбільше наслідків зафіксували у Бучанському районі. Там пошкоджено вісім приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них — дитина. Двоє людей загинули.

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено 31 об’єкт. Серед них — 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п’ять виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Росія атакувала пункт пропуску на кордоні із Молдовою: є загиблі та постраждалі

Росія продовжує атакувати міжнародні пункти пропуску. У ніч проти 9 вересня російська армія атакувала безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче» в Одеській області, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Про атаку на пункт пропуску вранці повідомили у Державній прикордонній службі України та Державній митній службі.

За даними ДПСУ, російські дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок удару виникли пожежі. Загиблі та постраждалі — цивільні люди, які перебували поблизу пункту пропуску.

Наразі роботу «Старокозачого» тимчасово призупинено. Оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону не здійснюється.

© ГУ ДСНС в Одеській області

© ГУ ДСНС в Одеській області

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Державна митна служба України

Знищений міжнародний автобус та згорілі авто: що відомо про жертв

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє постраждали.

«За попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань», — зазначив Кіпер.

Після атаки також зафіксовані значні пошкодження транспорту. Зокрема, на оприлюднених фото видно міжнародний автобус, який був знищений унаслідок удару, а також автомобілі, що згоріли на території пункту пропуску.

Рятувальники продовжують працювати на місці атаки.

Дата публікації 07:34, 09.09.26 Кількість переглядів 91 РФ вдарила по кордону: є жертви - відео

Смертельна атака по Миколаєву: що відомо

У ніч проти 9 вересня російська армія знову атакувала Миколаїв. Внаслідок удару загинула 70-річна жінка, ще четверо мирних жителів постраждали, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один із них знищений повністю.

© Telegram / Олександр Сєнкевич

Росіяни напередодні атакували «Метро»

Напередодні, увечері 8 вересня, за даними Суспільного, російські війська також завдали удару по Миколаєву. Під атакою опинився відомий гіпермаркет «Метро». Попередньо обійшлося без загиблих і постраждалих.

На фото з місця атаки видно, що територія магазину всипана уламками. У будівлі пошкоджені вікна та обшивка, а також пробитий дах.

Мешканець одного з будинків неподалік гіпермаркету розповів, що ввечері почув потужні вибухи, а з балкона побачив, як горів дах «Метро». Інший мешканець району, Іва, також чув вибухи. За його словами, потужні звуки неабияк налякали місцевих жителів.

© Суспільне

© Суспільне

Люди опинилися заблоковані у підвалі: наслідки атаки по Дніпру

Також у ніч проти 9 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару в місті виникло кілька пожеж.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок. У підвалі понівеченої оселі могли перебувати люди.

Згодом в ОВА уточнили, що рятувальники дістали з підвалу будинку трьох людей.

За словами посадовця, двоє людей ушпиталені через атаку росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік та 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує.

У місті пошкоджено понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові

У ніч проти 9 вересня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок влучання пошкоджено дах п’ятиповерхівки та близько десятка вікон. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Також зафіксовано влучання у складську будівлю в Холодногірському районі. Там спалахнула пожежа. Наслідки російської атаки та інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

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