Наталка Денисенко розірвала мовчання про дружбу з Цимбалюком і пояснила, чому вони більше не близькі

Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

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Акторка Наталка Денисенко підтвердила, що її багаторічна дружба з Тарасом Цимбалюком кардинально змінилася та пояснила, що на це вплинуло.

Колись Денисенко та Цимбалюк багато часу проводили разом і називали одне одного близькими друзями. Однак із роками їхнє спілкування змінилося. В інтерв’ю Славі Дьоміну акторка зазначила, що значну роль у цьому зіграло її особисте життя.

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За словами Наталки, раніше вона приділяла Тарасові багато уваги. Після появи у її житті чоловіка, Юрія Ярошенка, пріоритети змістилися.

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«Ми з Тарасом були дуже близькі. Я багато приділяла уваги йому. А коли з’являється чоловік, якому ти більше приділяєш уваги, то це уже…» — пояснила артистка.

Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком / © instagram.com/savransky_yuriy

Водночас Денисенко згадала й про досвід дружби з жінками. Акторка розповіла, що стикалася із ситуаціями, коли близькі люди відчували до неї заздрість. В одному з випадків вона навіть намагалася допомогти подрузі розвиватися та реалізовувати себе, але все зійшло нанівець.

«Я дуже багато віддавала. Навіть одна моя колишня подружка казала, що заздрить мені й що я її затьмарюю. Я тоді подумала, що їй треба допомогти, аби вона теж сяяла: розказувала про фінансову грамотність, брала реклами», — поділилася зірка.

Окремо Наталка торкнулася стосунків з акторкою й обраницею Тараса Цимбалюка Оленою Світлицькою, яка свого часу була її подругою. Нині жінки не підтримують жодного спілкування.

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Наталка Денисенко, Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк / © insider.ua

«Напруга є. Я не спілкуюся з Оленою та не вітаюся з нею. Бо виникла низка подій і я не хочу мати в оточенні таку людину. Я думаю, що тут трошки інше, ніж заздрість, але тут є інші секрети», — сказала Денисенко.

Цікаво, що віддалилися від Цимбалюка не лише стосунки Наталки. Її чоловік Юрій Ярошенко також розповів, що їхня багаторічна дружба з актором нині залишилася в минулому. Попри це, бізнесмен запевнив, що зберіг тепле ставлення до колишнього друга та цінує роки їхнього товаришування.

«Я його знаю близько 19 років. Ми з одного міста. Нас познайомила моя колишня дружина, вони однокласники. Ми спілкувалися періодами. Ми були найкращими друзями. Хоча в публічному просторі я ніколи не просив селфі чи відміток — це було мені не цікаво. Я цінував нашу дружбу», — розповів Юрій.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ярошенко розкрив подробиці хвороби, через яку не служить в ЗСУ. Бізнесмен зізнався про обмеження та ризики.

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