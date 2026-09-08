"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив подробиці хвороби, через яку не служить в ЗСУ

Наталка Денисенко й Юрій Ярошенко

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Чоловік акторки Наталки Денисенко — бізнесмен Юрій Ярошенко — розповів про вроджене захворювання, через яке ще в молодому віці був визнаний непридатним до військової служби.

Манекенник не вперше стикається із запитаннями щодо свого статусу. В інтерв’ю Славі Дьоміну він пояснив, що ще задовго до повномасштабного вторгнення він був визнаний непридатним для військової служби.

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За словами Ярошенка, проблеми зі здоров’ям виявили під час проходження ВЛК, коли йому був 21 рік. Через діагноз його виключили з військового інституту, а подальше навчання довелося продовжити вже за іншим напрямом.

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Юрій Ярошенко / © скриншот з відео

Юрій уточнив, що йдеться про вроджене спадкове захворювання внутрішніх органів, яке несумісне з проходженням військової служби. Водночас Ярошенко наголосив, що не має інвалідності, але має ризики передчасно померти.

«Ця хвороба була несумісна зі службою у Збройних силах України. Це хвороба, пов’язана з внутрішніми органами. Це не інвалідність. Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу після завтра померти», — шокував чоловік Денисенко.

Юрій Ярошенко / © скриншот з відео

Конкретну назву захворювання Юрій вирішив не розголошувати. Він лише зазначив, що це спадкове і діагноз потребує постійного контролю та накладає певні обмеження на спосіб життя. Зокрема, чоловік стежить за харчуванням і способом життя.

«Це вроджена хвороба. Ба більше, вона є спадковою. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її треба постійно контролювати. Дуже багато обмежень. Наприклад, я не п’ю алкоголь, коли раніше зловживав. А зараз дружина мене підтримує і каже за харчуванням стежити. Бо людина може померти набагато раніше, аніж їй призначено», — розповів Ярошенко.

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Окремо в розмові торкнулися теми його поїздок з акторкою за межі України. Слава Дьомін запитав чоловіка акторки про виїзди під час повномасштабної війни, які привертають увагу користувачів Мережі. Ярошенко запевнив, що не має наміру приховувати обставини, які дозволяють йому перетинати кордон, і не вбачає у цьому своєї провини.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко здивувала, чому ображена на ексчоловіка Федінчика і який його публічний вчинок дотепер не змогла пробачити.

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