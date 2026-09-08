Пономарьов розсекретив, чим зараз займається його кума Марія Яремчук і чи повернеться вона на сцену

Марія Яремчук та Олександр Пономарьов

Реклама

Український співак Олександр Пономарьов розсекретив, де зараз його кума, артистка Марія Яремчук, та чи повернеться вона на сцену.

Виконавець хрестив сина співачки Яна. Тож, час від часу знаменитості бачаться. Щоправда, Олександр Пономарьов на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що організувати зустріч не так і легко, оскільки у нього насичений робочий графік, та й сама Марія Яремчук далеко живе. Проте через місяць співак завітає до своєї куми та проведе час із похресником.

Реклама

«Ми бачились пів року тому. Зараз побачимося через місяць. Я не часто з нею бачуся, бо я гастролюючий артист, не сиджу на одному місці, щоб так приїхати. Тим більше в той регіон! Це треба мені туди доїхати, а як доїду, то одразу бачуся», — ділиться артист з Анною Севастьяновою.

Реклама

Олександр Пономарьов та Марія Яремчук / © Прес-служба Марії Яремчук

Також Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз займається Марія Яремчук. За словами співака, артистка пише тексти. Ба більше, поезія виконавиці за глибиною змісту нагадує йому творіння поетеси Ліни Костенко. Щодо повернення Марії Яремчук на сцену — Олександр Пономарьов нічого не знає, проте йому б хотілося, щоб це сталося.

«Я дуже хотів би, щоб вона повернулась. Вона дуже талановита. Я читав її тексти… Деякі тексти по глибині мені нагадують Ліну Костенко. Ті, що вона мені показувала, що вона робить зараз. Я не кажу про її пісні, від яких вона відмовилась, бо це для неї було залегко, як вона вважала», — ділиться співак.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «ЧОГО Я МАЮ ВІДМОВЛЯТИСЯ?» Пономарьов різко відповів на запитання про звання

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов відкрив новий бізнес. Артист вже розкрив, скільки грошей вклав у справу.

Реклама

Новини партнерів