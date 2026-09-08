На Дніпропетровщині чоловік стріляв у 13-річного хлопця: причина шокує

Підозрюваний

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У Кам’янському районі Дніпропетровської області 64-річний чоловік вистрілив із пневматичної рушниці у бік мопеда, яким керував 13-річний хлопець. Дитина отримала поранення грудної клітини та нині перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Деталі інциденту

Про підозру чоловікові повідомили за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження неповнолітньому за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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За даними слідства, інцидент стався ввечері 2 вересня 2026 року. Чоловіка нібито роздратували звуки з проїзної частини. Він узяв пневматичну рушницю, вийшов у напрямку дороги та здійснив постріл у бік мопеда, який проїжджав повз.

За кермом двоколісного транспорту перебував 13-річний хлопець. Унаслідок пострілу дитина отримала вогнепальне поранення грудної клітини.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків у лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділення поліції №7 Кам’янського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

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Водночас відповідно до статті 62 Конституції України людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше у Києві поліція затримала чоловіка, який 3 вересня у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології. 71-річний лікар отримав численні вогнепальні поранення і перебуває у важкому стані в реанімації. Нападник здійснив 22 постріли та після цього втік із місця злочину. Для його розшуку в Києві проводили спеціальну поліцейську операцію із залученням спецпризначенців КОРД. Затримання підозрюваного відбулося 8 вересня. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Потерпілим є відомий репродуктолог Ігор Ільїн, який, зокрема, робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній.

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