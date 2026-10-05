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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

У Києві п’яний чоловік відкрив стрілянину з балкона

Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали хулігана.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Постріли налякали мешканців району

Постріли налякали мешканців району

У Києві затримано чоловіка, який влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Киянин, як з’ясувалося, перебував у нетверезому стані.

Про випадок повідомили у поліції.

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета, чим налякав мешканців району», — йдеться у повідомленні.

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 1,53 проміле алкоголю.

Йому інкримінують частину першу статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція передбачає до п’яти років обмеження волі.

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у центрі Харкова конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів переріс у бійку та стрілянину, внаслідок якої загинув 33-річний військовий.

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