У Києві п’яний чоловік відкрив стрілянину з балкона

Постріли налякали мешканців району

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У Києві затримано чоловіка, який влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Киянин, як з’ясувалося, перебував у нетверезому стані.

Про випадок повідомили у поліції.

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«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета, чим налякав мешканців району», — йдеться у повідомленні.

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© Патрульна поліція Києва

Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 1,53 проміле алкоголю.

Йому інкримінують частину першу статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція передбачає до п’яти років обмеження волі.

© Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у центрі Харкова конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів переріс у бійку та стрілянину, внаслідок якої загинув 33-річний військовий.

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