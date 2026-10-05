В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

Выстрелы испугали жителей района

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В Киеве задержан мужчина, который устроил стрельбу с балкона многоэтажки. Киевлянин, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии.

О случае сообщили в полиции.

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«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил три выстрела из стартового пистолета, чем напугал жителей района», — говорится в сообщении.

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Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр с помощью прибора «Драгер» показал 1,53 промилле алкоголя.

Ему инкриминируется часть первая статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в центре Харькова конфликт между военнослужащими двух подразделений перерос в драку и стрельбу, в результате которой погиб 33-летний военный.

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