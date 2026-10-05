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Киев с утра сковали пробки: какая ситуация на мостах
Из-за загруженных дорог общественный транспорт едет с задержками. Движение дополнительно тормозят ДТП в разных районах столицы.
В Киеве в понедельник, 5 октября, с самого утра на дорогах города образовались многочисленные пробки. Наиболее осложнено движение транспорта с левого на правый берег из-за ситуации с мостами.
Об этом сообщает Новости Live.
Автомобили двигаются очень медленно на подъездах к Южному мосту. Также есть проблемы с пробками на Северном, Дарницком мостах, мостах Патона и Метро.
Что предшествовало
Пробки возникли на фоне ограничений и изменений маршрутов после российских атак.
В то же время, зеленая линия метро уже перевозит пассажиров между берегами во время желтого уровня угрозы. Но при красном уровне движение по наземному участку прекращают.
Войска РФ 4 октября нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате ударов на мосту были повреждены дорожное покрытие, мостовые опоры, отбойники и бетонные заграждения метрополитена. Движение метро и наземного транспорта останавливали.