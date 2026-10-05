Киев с утра сковали пробки: какая ситуация на мостах

Движение парализовано почти на всех основных магистралях города / © Associated Press

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В Киеве в понедельник, 5 октября, с самого утра на дорогах города образовались многочисленные пробки. Наиболее осложнено движение транспорта с левого на правый берег из-за ситуации с мостами.

Об этом сообщает Новости Live.

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Автомобили двигаются очень медленно на подъездах к Южному мосту. Также есть проблемы с пробками на Северном, Дарницком мостах, мостах Патона и Метро.

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Что предшествовало

Пробки возникли на фоне ограничений и изменений маршрутов после российских атак.

В то же время, зеленая линия метро уже перевозит пассажиров между берегами во время желтого уровня угрозы. Но при красном уровне движение по наземному участку прекращают.

Войска РФ 4 октября нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате ударов на мосту были повреждены дорожное покрытие, мостовые опоры, отбойники и бетонные заграждения метрополитена. Движение метро и наземного транспорта останавливали.

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