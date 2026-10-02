Главной мишенью РФ станут 4 города Украины: Зеленский раскрыл планы массированных атак зимой

Российская ракетно-дроновая атака на Украину / © ТСН.ua

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С наступлением зимы Россия готовит масштабные удары по крупнейшим городам Украины, чтобы изолировать их от остальной страны. По данным разведки главными целями врага во время атак могут стать Киев, Харьков, Одесса и Львов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру.

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Глава государства заявил, что Россия планирует зимой активизировать удары по крупнейшим украинским городам, пытаясь таким образом изолировать их от других регионов страны.

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По словам Зеленского, а также в соответствии с оценками украинской разведки, о которых FT рассказали украинские и европейские чиновники, среди основных целей РФ — Киев, Харьков на востоке и портовая Одесса на юге.

В российские планы, по информации украинских и европейских представителей структур безопасности, знающих разведывательные данные, также входит Львов. Это важный логистический центр Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей.

Украинские чиновники отметили, что Москва также может пытаться атаковать ядерные объекты, чтобы отключить их от энергосистемы. По мнению украинской стороны, это должно усилить давление на Киев и заставить его согласиться с российскими требованиями в начале 2027 года.

«Россияне не смогли нас оккупировать. Поэтому теперь они совершают массированные атаки и массовые убийства. И, конечно, они хотят уничтожить наши мосты и, как мы понимаем, наши датацентры, интернет, мобильные сети, больницы, детские сады, школы, университеты — все. Они хотят, чтобы люди убегали из своих городов, и нам нужно сделать все, чтобы спасти наших людей и города», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

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Еще одним элементом стратегии Москвы, по словам чиновников, может стать новая волна беженцев из Украины в Европейский Союз. Они опасаются, что значительный приток украинцев создаст дополнительную нагрузку на страны ЕС, где усиливаются антииммиграционные настроения. В частности, в этом году ухудшились отношения Украины с соседней Польшей, на фоне чего там участились нападения на украинцев.

Напомним, по данным The New York Times, Россия готовит самый масштабный удар по энергетике Украины с применением до 1000 ракет, дронов и бомб, чтобы повлечь за собой гуманитарную катастрофу и заставить страну капитулировать. Согласно перехваченному плану, враг стремится полностью обесточить и лишить тепла и воды Киев, Харьков и Одессу.

Кампания предусматривает три этапа: уничтожение приграничных подстанций европейского импорта, удар по ГЭС и атаки на открытые распределительные устройства вблизи Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

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