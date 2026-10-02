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Путин "выживает" людей из Киева: Зеленский раскрыл цель ударов РФ
По словам Зеленского, цель РФ еще с 2022 года — чтобы украинцы покинули Киев и «чтобы можно было показать: если у вас нет столицы, то у вас нет страны».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усиливает массированные атаки на Киев, пытаясь вынудить жителей покинуть столицу. По его словам, президент России Владимир Путин приурочил эскалацию к промежуточным выборам в США, чтобы продемонстрировать свою силу и погрузить Украину в хаос.
Об этом глава государства сказал в интервью испанской газете El País, которое дал на месте российской атаки на киевскую школу.
Почему Россия усилила атаки на Киев
Зеленский заявил, что Путин намерен усиливать эскалацию в преддверии промежуточных выборов в США. Президент Украины сказал, что предупреждал об этом американских переговорщиков. Глава государства отметил, что во время выборов и после них Россия будет осуществлять массированные атаки, направленные, прежде всего, против гражданского населения.
«Они (россияне — ред.) хотят, чтобы украинцы, особенно из столицы, покинули столицу. Они действительно хотели этого во время полномасштабного вторжения, когда оно началось, вы помните, в 2022 году. Это была их цель — чтобы люди, обычные люди, покинули свою столицу и чтобы можно было показать: если у вас нет столицы, то у вас нет страны», — рассказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Украина не ограничивается столицей, а Киев остается сильным.
«Это неправда, ведь наша страна — это не только столица. Но столица до сих пор сильна. Поэтому сейчас они атакуют нас по 300, 500 [целями] в течение всего дня, как вы совершенно правильно сказали, 24/7 они атакуют нас«, — констатировал президент.
РФ хочет подтолкнуть Украину к хаосу
Он назвал тактикой Путина максимальное обострение ситуации, заявив, что российский диктатор будет продолжать действовать таким образом.
«И ближе к промежуточным выборам в США при президентстве Трампа он будет делать это все больше. Все это направлено на то, чтобы подтолкнуть Украину к хаосу«, — объяснил Зеленский.
Он также сообщил, что украинские власти работают над поиском дополнительного финансирования, однако имеющихся ресурсов недостаточно.
Китай, Индия и другие страны помогают РФ обходить санкции
Отдельно глава государства заявил, что Китай, Индия и другие страны помогают России обходить западные санкции, а Иран передавать опыт ведения войны и использования беспилотников.
«В этот период мы найдем дополнительные деньги, и мы должны это сделать, ведь это новый способ ведения этой войны. Но все равно этого недостаточно. Китай, Индия и другие страны действительно помогают ему (Путину) обходить санкции. Да, это правда, мы должны быть в этом открыты. Они также помогают с техникой. А иранцы, как вы знаете, помогают со всем этим опытом ведения войны, в частности, с опытом использования дронов», — рассказал президент.
Как пишет Newsweek, Россия начала новую волну ракетно-дроновых ударов по Украине и Киеву, нацелившись на энергетику и остатки экономики накануне зимы. Атаки теперь все чаще включают быстрые реактивные дроны, которые труднее сбивать ПВО. По данным экспертов, Москва планирует разрушить генерацию и линии связи АЭС, а также заставить Украину капитулировать и создать дополнительное давление на Европу, которая будет финансировать восстановление.
Заметим, по словам Зеленского, в сентябре Путин приказал российским военным отменить какие-либо «правила» и ограничения во время воздушных атак на Украину. Украинские спецслужбы узнали об этом из перехваченных разговоров Кремля. Президент связывает такое изменение тактики с неудачами армии РФ на Донбассе, поэтому Москва теперь пытается запугать гражданских и давить на города.