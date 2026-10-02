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"Прилеты" по мостам и многоэтажкам, убит человек: РФ атаковала Киев и другие города – все подробности
Силы ПВО Украины сбили большинство вражеских беспилотников во время ночной атаки 2 октября, однако зафиксированы попадания на 11 локациях.
Российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на украинские города в ночь на 2 октября, применив более 100 беспилотников. Под ударом оказались Киев, Сумы, Ровенская, Днепропетровская и Запорожская области. Из-за вражеских ударов есть жертва и пострадавшие.
Об атаке по Украине 2 октября читайте на ТСН.ua.
Последствия атаки на Украину 2 октября — отчет Воздушных сил
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью российские захватчики атаковали Украину 108 ударными беспилотниками. Запускали БпЛА типа Shahed, в том числе 47 реактивных, а также «Герберы» и дроны-имитаторы «Пародия».
Атаку осуществляли из районов Брянска, Приморско-Ахтарска в РФ, оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.
Украинские защитники для отражения воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительной информации, по состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 88 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов. В то же время, зафиксированы попадания на 11 локациях. Еще на пяти местах упали сбитые беспилотники и их обломки.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призывали в Воздушных силах.
Сейчас ситуация с воздушными тревогами в Украине такая:
Атака на Киев
Ночью российские захватчики снова ударили по Южному мосту в Киеве. По словам городского головы Виталия Кличко, на место направились экстренные службы.
Также в Голосеевском районе из-за падения обломков на открытой территории повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожаров и пострадавших.
Во время утренней атаки дронами на Киев в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом. В результате вражеского удара погиб человек, еще двое получили ранения.
Атака на Ровенскую область
Ночью Россия атаковала дронами Ровенскую область: из-за повреждения гражданского предприятия и возгорания спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. По предварительным данным ОВА, обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.
Атака на Сумы
Глава Сумской ОВА Сергей Кривошеенко сообщил, что ночью в Заречном районе Сум из-за ударов вражеского БпЛА «Молния» были повреждены три многоэтажки: выбиты около 30 окон и балконных рам, также повреждены припаркованные рядом автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обстрелы Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг атаковал три района области — Никопольский, Криворожский и Синельниковский. В результате почти 20 ударов пострадал 50-летний мужчина, который отказался от госпитализации, а также повреждены магазины, объекты инфраструктуры, многоэтажки и автосервис.
Обстрелы Запорожской области
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что за сутки оккупанты нанесли 741 удар по 51 населенному пункту Запорожской области: совершили 20 авиаударов, применили 573 дронов и устроили 148 артиллерийских обстрелов. Поступило 47 сообщений о повреждении инфраструктуры, жилья и автомобилей. Мирные жители не пострадали.
К слову, накануне советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что из-за стагнации на фронте и разницы в реальной ситуации и отчетах для президента РФ Владимира Путина Кремль усилил эскалацию, перейдя к геноцидным ударам по украинским школам, больницам и тылу для психологического давления на граждан. Второй элемент эскалации — провокации против стран НАТО. По словам Подоляка, противопоставить этому можно три вещи: зеркальные удары вглубь РФ, усиление защиты от ракет и дронов совместно с партнерами и более жесткое давление глобальных лидеров на Россию через санкции и ограничения поставок компонентов.