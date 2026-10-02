“Прильоти” по мостах і багатоповерхівках, вбита людина: РФ атакувала Київ та інші міста – всі подробиці

Російська атака дронами по Україні / © ТСН

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Російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на українські міста у ніч проти 2 жовтня, застосувавши понад 100 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Суми, Рівненська, Дніпропетровська та Запорізька області. Через ворожі удари є жертва і постраждалі.

Усе про атаку по Україні 2 жовтня читайте на ТСН.ua.

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Наслідки атаки на Україну 2 жовтня — звіт Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі російські загарбники атакували Україну 108 ударними безпілотниками. Запускали БпЛА типу Shahed, зокрема 47 реактивних, а також «Гербери» та дрони-імітатори «Пародія».

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Атаку здійснювали з районів Брянська, Приморсько-Ахтарська в РФ, окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Українські захисники для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 88 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Водночас зафіксовано влучання на 11 локаціях. Ще на п’яти місцях впали збиті безпілотники та їхні уламки.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликали в Повітряних силах.

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Наразі ситуація з повітряними тривогами в Україні така:

Мапа повітряних тривог в Україні 2 жовтня / © скриншот

Атака на Київ

Уночі російські загарбники знову вдарили по Південному мосту в Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, на місце попрямували екстрені служби.

Також у Голосіївському районі через падіння уламків на відкритій території пошкоджено вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Минулося без пожеж і постраждалих.

Під час ранкової атаки дронами на Київ у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Внаслідок ворожого удару загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

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Атака на Рівненську область

Уночі Росія атакувала дронами Рівненську область: через пошкодження цивільного підприємства та займання рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків. За попередніми даними ОВА, минулося без постраждалих, на місці працюють екстрені служби.

Атака на Суми

Очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що уночі в Зарічному районі Сум через удари ворожого БпЛА «Молнія» було пошкоджено три багатоповерхівки: вибито близько 30 вікон і балконних рам, також понівечено припарковані поряд автівки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріли Дніпропетровської області

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував три райони області — Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Унаслідок майже 20 ударів постраждав 50-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації, а також пошкоджено магазини, об’єкти інфраструктури, багатоповерхівки та автосервіс.

Обстріли Запорізької області

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що упродовж доби окупанти завдали 741 удар по 51 населеному пункту Запорізької області: здійснили 20 авіаударів, застосували 573 дронів та влаштували 148 артилерійських обстрілів. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автівок. Мирні жителі не постраждали.

До слова, напередодні радник Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що через стагнацію на фронті та різницю в реальній ситуації й звітах для президента РФ Володимира Путіна Кремль посилив ескалацію, перейшовши до геноцидних ударів по українських школах, лікарнях та тилу задля психологічного тиску на громадян. Другим елементом ескалації є провокації проти країн НАТО. За словами Подоляка, протиставити цьому можна три речі: дзеркальні удари вглиб РФ, посилення захисту від ракет і дронів спільно з партнерами та жорсткіший тиск глобальних лідерів на Росію через санкції й обмеження постачання компонентів.

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