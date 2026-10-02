У Києві змінили рух транспорта / © Reuters

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У Києві через нічні атаки тимчасово обмежено рух громадського транспорту окремими мостами.

Про це попередили у Київтранспас.

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Де змінено рух транспорту



Південний міст перекрито в обох напрямках.



Рух автобусів маршрутів №22 та №91 організовано через Дарницький міст.



Міст Патона перекрито в обох напрямках.



Рух автобусів маршрутів №51, №55, №115 та №118-Д організовано через Дарницький міст.



Рух тролейбусів організовано:



маршрут №43: Кібцентр — площа Либідська

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маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа.



Міст Метро перекрито в напрямку правого берега.



Рух автобусів маршруту №1-М організовано через Подільський міст.

Нагадаємо, у Києві 2 російські ударні безпілотники 1 жовтня влучили у Південний міст. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, удари припали поблизу опорної частини мосту.

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