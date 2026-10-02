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РФ бʼє по мостах у Києві: частину з них перекрили, а маршрути транспорту змінені — що відомо
Рух поїздів через Південний міст зупинили, а частину автобусів перевели на об’їзні маршрути.
У Києві через нічні атаки тимчасово обмежено рух громадського транспорту окремими мостами.
Про це попередили у Київтранспас.
Де змінено рух транспорту
Південний міст перекрито в обох напрямках.
Рух автобусів маршрутів №22 та №91 організовано через Дарницький міст.
Міст Патона перекрито в обох напрямках.
Рух автобусів маршрутів №51, №55, №115 та №118-Д організовано через Дарницький міст.
Рух тролейбусів організовано:
маршрут №43: Кібцентр — площа Либідська
маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа.
Міст Метро перекрито в напрямку правого берега.
Рух автобусів маршруту №1-М організовано через Подільський міст.
Нагадаємо, у Києві 2 російські ударні безпілотники 1 жовтня влучили у Південний міст. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, удари припали поблизу опорної частини мосту.