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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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59
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РФ бʼє по мостах у Києві: частину з них перекрили, а маршрути транспорту змінені — що відомо

Рух поїздів через Південний міст зупинили, а частину автобусів перевели на об’їзні маршрути.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві змінили рух транспорта

У Києві змінили рух транспорта / © Reuters

У Києві через нічні атаки тимчасово обмежено рух громадського транспорту окремими мостами.

Про це попередили у Київтранспас.

Де змінено рух транспорту

Південний міст перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №22 та №91 організовано через Дарницький міст.

Міст Патона перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №51, №55, №115 та №118-Д організовано через Дарницький міст.

Рух тролейбусів організовано:

маршрут №43: Кібцентр — площа Либідська

маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа.

Міст Метро перекрито в напрямку правого берега.

Рух автобусів маршруту №1-М організовано через Подільський міст.

Нагадаємо, у Києві 2 російські ударні безпілотники 1 жовтня влучили у Південний міст. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, удари припали поблизу опорної частини мосту.

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