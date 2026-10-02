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- Категорія
- Війна
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Удари росіян по Києву та перекидання військових США до Балтійського регіону: головні новини ночі 2 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 жовтня 2026 року:
РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві Читати далі –>
РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку Читати далі –>
США перекидають морпіхів у Балтійський регіон: що вони охоронятимуть Читати далі –>
У Чехії провели паралель між Україною та Мюнхеном-1938: від чого застерегли світ Читати далі –>
У Росії розбився військовий вертоліт: є загиблі Читати далі –>
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