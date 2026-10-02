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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
721
Час на прочитання
1 хв

Удари росіян по Києву та перекидання військових США до Балтійського регіону: головні новини ночі 2 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 жовтня 2026 року:

  • РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві Читати далі –>

  • РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку Читати далі –>

  • США перекидають морпіхів у Балтійський регіон: що вони охоронятимуть Читати далі –>

  • У Чехії провели паралель між Україною та Мюнхеном-1938: від чого застерегли світ Читати далі –>

  • У Росії розбився військовий вертоліт: є загиблі Читати далі –>

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