Удари росіян по Києву та перекидання військових США до Балтійського регіону: головні новини ночі 2 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 жовтня 2026 року:

РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві Читати далі –>

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку Читати далі –>

США перекидають морпіхів у Балтійський регіон: що вони охоронятимуть Читати далі –>

У Чехії провели паралель між Україною та Мюнхеном-1938: від чого застерегли світ Читати далі –>