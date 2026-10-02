Танкер загорівся після удару в Ормузькій протоці

Ормузька протока / © Associated Press

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В Ормузькій протоці стався новий напад на танкер — судно загорілося після влучання невідомого снаряда.

Про це повідомило британське Агентство морських торговельних операцій UKMTO.

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За даними агентства, інформація про інцидент надійшла від третьої сторони. Танкер уразили під час проходження стратегічно важливою протокою, після чого на борту виникла пожежа.

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Екіпаж судна перебуває у безпеці. Даних про забруднення довкілля або інші екологічні наслідки наразі немає.

Назву танкера, його прапор та порт приписки поки не оприлюднили.

Також наразі невідомо, хто саме стоїть за атакою. UKMTO не називає винуватця інциденту.

Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого іранські військові заявляли про обмеження судноплавства у протоці та атакували окремі нафтові танкери й торговельні судна, які проходили без дозволу Тегерана.

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Ормузька протока є одним із ключових морських маршрутів для транспортування нафти та нафтопродуктів, тому будь-яке загострення в цьому районі впливає на безпеку міжнародного судноплавства.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою: що залишилося Ірану

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