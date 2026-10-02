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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мав дівчину і планував одружитися: що відомо про молодого загиблого пілота «Привидів Києва»

Не встиг опанувати F-16 та одружитися: друзі розповіли про загиблого 25-річного пілота МіГ-29 Марата Мамбетова.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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25-річний український льотчик МіГ-29 Марат Мамбетов загинув, захищаючи українське небо

25-річний український льотчик МіГ-29 Марат Мамбетов загинув, захищаючи українське небо / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

У четвер, 1 жовтня, під час відбиття російської атаки загинув 25-річний український льотчик МіГ-29 — капітан Марат Мамбетов.

Що відомо про молодого українського льотчика, розповіли його друзі у коментарі «Суспільному».

«Не раз мене виручав. Багато у нас з ним історій, де він і мене виручав, і я його виручав. Тобто, для мене реально дуже близький друг, дуже близький. Ми з ним зідзвонювалися раз на тиждень — це стабільно, іноді й два, і три, і чотири», — згадує його однокурсник та друг Ілля.

За його словами, Марат був завжди цілеспрямований, хотів бути у всьому найкращим.

«До речі, у нього це все виходило, бо він же був командиром ланки — це була немала посада. Раніше командирів ланок досягали набагато пізніше, ніж зараз», — зазначає друг загиблого.

Ілля каже, що Марат був сміливим і ніколи не відмовлявся від задач. А ще — веселий, життєрадісний, але коли треба було, то дуже серйозний і відповідальний.

«У нього була дівчина, з якою він мав намір одружитися», — говорить друг.

Подруга пілота Софія Васецька розповіла, що знала Марата з 2023 року.

Загалом це був дуже життєрадісний хлопець, дуже сильно любив спорт, надихав мене на спорт. Завжди енергійний, у нього завжди було багато ентузіазму, різних ідей і такого натхнення та наснаги до життя», — розповіла Софія.

«Він дуже любив літати, дуже любив авіацію. Усі мої спогади про нього максимально позитивні та приємні. Я вважаю, що Україна втратила справжнього Героя, неймовірну людину, яка боролася до останнього», — додала вона.

За словами Софії, Марат літав на МіГ-29 — це був його основний бойовий літак. Але дуже сильно хотів літати на західній техніці.

«Дуже хотів вивчити й підтягнути англійську мову, щоб у нього була можливість опанувати новий тип техніки, але, на превеликий жаль, так і не встиг цього зробити», — розповіла вона.

Нагадаємо, що у серпні на Одещині загорівся і впав МіГ-29.

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