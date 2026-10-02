Планировал жениться: что известно о молодом погибшем пилоте «Призраков Киева»

25-летний украинский летчик МиГ-29 Марат Мамбетов погиб, защищая украинское небо / © Командование Воздушных Сил ВСУ

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В четверг, 1 октября, при отражении российской атаки погиб 25-летний украинский летчик МиГ-29 — капитан Марат Мамбетов.

Что известно о молодом украинском летчике, рассказали его друзья в комментарии «Суспільному».

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«Не раз меня выручал. Много у нас с ним историй, где он и меня выручал, и я его выручал. То есть, для меня реально очень близок друг, очень близок. Мы с ним созванивались раз в неделю — это стабильно, иногда и два, и три, и четыре», — вспоминает его однокурсник и друг Илья.

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По его словам, Марат был всегда целеустремленным, хотел быть во всем лучшим.

«Кстати, у него это все получалось, потому что он был командиром звена — это была немалая должность. Раньше командиров звеньев достигали гораздо позже, чем сейчас», — отмечает друг погибшего.

Илья говорит, что Марат был смел и никогда не отказывался от задач. А еще — веселый, жизнерадостный, но когда требовалось, то очень серьезный и ответственный.

«У него была девушка, на которой он намеревался жениться», — говорит друг.

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Подруга пилота София Васецкая рассказала, что знала Марата с 2023 года.

В общем, это был очень жизнерадостный парень, очень сильно любил спорт, вдохновлял меня на спорт. Всегда энергичный, у него всегда было много энтузиазма, разных идей и такого вдохновения и воодушевления к жизни», — рассказала София.

«Он очень любил летать, очень любил авиацию. Все мои воспоминания о нем очень положительны и приятны. Я считаю, что Украина потеряла настоящего Героя, невероятного человека, который боролся до последнего», — добавила она.

По словам Софии, Марат летал на МиГ-29 — это был его основной боевой самолет. Но очень сильно хотел летать на западной технике.

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«Очень хотел выучить и подтянуть английский язык, чтобы у него была возможность овладеть новым типом техники, но, к большому сожалению, так и не успел этого сделать», — рассказала она.

Напомним, что в августе в Одесской области загорелся и упал МиГ-29.

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