В Одесской области загорелся и упал МиГ-29: что известно о судьбе пилота

МиГ-29. / © Associated Press

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Во время уничтожения воздушных целей противника 10 августа в Одесской области произошла нештатная ситуация. В связ с этим украинский истребитель МиГ-29 загорелся и упал.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация. В результате самолет загорелся, и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.

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«Летчик успешно катапультировался, он эвакуирован в медицинское учреждение. Причины инцидента устанавливаются», — отметили в Воздушных силах.

Напомним, 29 июля Украина потеряла F-16 — истребитель Воздушных сил ВСУ попал в нештатную ситуацию во время перехвата вражеских воздушных целей. Пилот был вынужден катапультироваться.

К слову, из-за падения истребителя F-16 начали расследование. По предварительным данным, 29 июля около 18:45 в Кременчугском районе во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель Воздушных сил ВСУ.

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