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Почему разбился украинский F-16: авиаэксперт назвал возможные причины
Авиаэксперт Валерий Романенко оценил причины потери украинского истребителя F-16 и объяснил, чем опасно катапультирование для жизни пилота.
Падение украинского истребителя F-16 могло произойти по нескольким причинам, однако, главным итогом инцидента является то, что летчик успел спасти свою жизнь.
Об этом в комментарии «УНИАН» рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.
Специфика использования F-16 и оружия
По словам Романенко, F-16 очень успешно сбивают российские крылатые ракеты. Это особенно важно в условиях, когда советские авиационные ракеты у Украины и союзников почти иссякли.
«Вместо этого F-16 используют старые модели американских ракет Sidewinder малой дальности. Но для уничтожения крылатой ракеты этого достаточно. Они стоят не 900 тысяч долларов, как новые модификации, а где-то по 300 тысяч. Эти ракеты достаточно эффективны — крылатая ракета не уйдет от авиационной даже малой дальности», — объяснил Романенко.
Эксперт добавил, что самолет также имеет 20-миллиметровую пушку с боезапасом в 511 снарядов. Украинские пилоты неоднократно применяли ее, в частности, для сбития реактивных «Шахедов».
Специалист пояснил, что среди вероятных причин потери истребителя — техническая неисправность или ошибка пилота. Поскольку F-16 имеет только один двигатель, его отказ автоматически приводит к аварии.
Почему решение о катапультировании — это крайний шаг
Валерий Романенко подчеркнул, что пилоты покидают борт только в крайне критических ситуациях.
«Они стараются не покидать самолет, пока есть хотя бы малейшая возможность его спасти — восстановить управляемость или совершить посадку. Но на истребителях, развивающих сверхзвуковую скорость, время на реакцию пилота очень ограниченное. Если он понимает, что не сможет спасти самолет и есть реальная опасность для его жизни, то катапультируется», — сказал эксперт.
Авиаэксперт отметил, что катапультирование является чрезвычайно травматической процедурой из-за колоссальной нагрузки на позвоночник, поэтому после приземления пилота сразу госпитализируют.
По словам Валерия Романенко, в случае неудачных последствий приземления летчик может получить критические повреждения, из-за которых его даже способны списать со службы, поэтому к этому шагу прибегают только в самых критических ситуациях.
Жизнь пилота — дороже самолета
Эксперт подчеркнул, что в любых воздушных силах к потере техники относятся с пониманием, тогда как потеря пилота — это настоящая трагедия.
«Ведь его подготовка стоит очень дорого — на современного пилота тратят не только миллионы долларов, но и годы тренировок. А если речь идет об опытном летчике командного состава, то расходы составляют минимум несколько миллионов долларов и до 5 лет подготовки», — подытожил Романенко.
Украина потеряла F-16 — последние новости
Напомним, 29 июля Украина потеряла F-16 — истребитель Воздушных сил ВСУ попал в нештатную ситуацию во время перехвата вражеских воздушных целей. Пилот был вынужден катапультироваться.
К слову, из-за падения истребителя F-16 уже начато расследование. По предварительным данным, 29 июля около 18:45 в Кременчугском районе во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель Воздушных сил ВСУ. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР.