Зеленский после совещания с Драпатым объявил об изменениях в ВСУ: что ждет воинов

Зеленский анонсировал изменения в ВСУ / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с участием военного руководства — Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, Евгения Хмары и Павла Палисы. После встречи стало известно об изменениях в ВСУ. В частности, Генштаб подготовит изменения, которые позволят лучше оценивать обстановку на первой линии фронта и оперативнее реагировать на ее изменения.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский объявил об изменениях в ВСУ: чего они будут касаться

Ключевым вопросом совещания стало противодействие новой тактике российских ударов баллистическими ракетами. По результатам встречи определили вызовы и решения, технологические шаги и асимметричные меры, которые усилит защиту украинского неба.

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Также президент заслушал доклады о ситуации в Константиновке и Славянске, а также о том, что происходит с украинским экспортным коридором и каков план дальше.

«Благодарю всех воинов и подразделения, которые вовлечены в выполнение нашего плана дальнобойных санкций против России за войну», — пишет Зеленский.

Зеленский вместе с высшим военным руководством обновил список дальнейших целей для дальнобойных ударов, в частности, по временно оккупированному Крыму.

«Поручил Главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в государствах нашего региона. Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с нашими партнерами в Европе, которые могут помочь со снабжением ракет для ПВО», — добавил Зеленский.

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Изменения для ВСУ

Отдельно по результатам встречи Зеленский выделил изменения, которые готовят для ВСУ. По его словам, Генеральный штаб разрабатывает систему, которая позволит быстро получать данные с первой линии фронта и оперативно реагировать на все изменения.

Также это откроет больше возможностей для боевых бригад, которые реагируют на российских штурмовиков.

«Благодарю все подразделения, которые реально держат позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!».

Какое состояние украинского войска досталось Драпатому

Напомним, офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат заявил, что новоназначенный главнокомандующий Михаил Драпатый получает армию в сложном состоянии.

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По его словам, ситуация на фронте напряженная, военные истощены, а «окно возможностей» для активных дальнобойных ударов вскоре может закрыться.

В то же время Онистрат отметил, что среди молодых офицеров, которые получили звание во время полномасштабной войны, это назначение восприняли преимущественно позитивно и даже с праздничным настроением.

Военные связывают с Михаилом Драпатым надежды на изменения в подходах к управлению армией. Также офицер подтвердил, что такое изменение руководства может повлиять на его собственное решение относительно дальнейшей службы в ВСУ.

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