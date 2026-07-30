Чем подкормить розы летом для пышного цветения и аромата

Подкормка роз летом

Реклама

В августе потребности розовых кустов кардинально изменяются. Растениям больше не нужен азот, стимулирующий рост листьев и молодых побегов, ведь зеленая масса перед зимой может не успеть вызреть и погибнет от первых же холодов. В это время главная задача садовода — поддержать дружеское цветение, укрепить корневую систему и помочь кусту подготовиться к зимовке.

Опытные цветоводы советуют использовать калийно-фосфорные смеси, которые снабжают бутоны энергией, а древесину — крепостью.

Реклама

Чем подкармливать розы в конце лета

1. Монофосфат калия (основа августовского ухода)

Монофосфат калия считается основой августовского ухода за розами, поскольку это удобрение содержит высокую концентрацию фосфора и калия.

Реклама

Чтобы приготовить раствор, 10 г вещества полностью растворяют в 10 литрах чистой воды, хотя пропорция из расчета 1 грамм на 5 литров воды является минимальной профилактической дозой, тогда как классическая норма для обильного цветения составляет 10-15 граммов на 10 литров.

Вносят подкормку исключительно под корень на предварительно обильно увлажненную почву, расходуя от 1 до 2 литров готового раствора на 1 взрослый куст в зависимости от его размера.

2. Настой древесной золы (природный источник микроэлементов)

Настой древесной золы служит отличным природным источником микроэлементов, поскольку пепел питает кусты калием и кальцием, делая цветы ярче, а стебли крепче.

Для приготовления 1 стакан хорошо просеянной золы заливают 10 литрами отстоявшейся воды, тщательно перемешивают и настаивают в течение суток, после чего раствор снова взбалтывают перед поливом.

Реклама

Важно помнить, что золу нельзя применять слишком часто на щелочных почвах, а также категорически запрещается смешивать ее в одном ведре с азотными или фосфорными минеральными удобрениями.

3. Янтарная (сукциновая) кислота для реабилитации

Если куст выглядит ослабленным после жаркого лета, можно использовать опрыскивание янтарной кислотой. Однако следует помнить, что это только биостимулятор роста и антистрессант, который никак не заменяет полноценные минеральные подкормки фосфором и калием.

Главные правила внесения удобрений в августе

Подкормку нужно проводить исключительно в вечернее время или в пасмурный день, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях растений.

Сухую почву перед подкормкой обязательно проливают обычной водой, иначе минералы могут обжечь нежные корни роз.

Реклама

При внесении раствора следует проявлять аккуратность и стараться не попадать жидкостью на лепестки и бутоны.

Кроме того, важно соблюдать умеренность и не пытаться применить все рецепты одновременно, выбрав только один рабочий вариант вроде монофосфата калия и ориентируясь на реальное состояние розария, чтобы не перекормить кусты перед наступлением холодов.

Новости партнеров