Как правильно солить огурцы: почему они становятся мягкими или полыми и как этого избежать

Соленые огурцы

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Засолить огурцы совсем не сложно, ведь это каждый год делают сотни людей без лишних хлопот. Однако иногда вместо ожидаемых хрустящих овощей огурцы получаются мягкие или полые внутри. Чтобы избежать таких досадных случаев, полезно знать несколько простых секретов подготовки и брожения от опытных хозяек, которые рассказали, что же делать, чтобы не испортить соленые огурцы.

Естественное брожение как главная основа успеха

Традиционное соление и квашение базируется на природном молочнокислом брожении, которое человечество использует уже столетия. В этом процессе полезные молочнокислые бактерии превращают содержащиеся в овощах сахара в молочную кислоту. Именно она действует как природный консервант, подавляющий рост патогенных микроорганизмов.

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Для правильной ферментации обязательно нужна бескислородная среда. Поэтому для правильного брожения огурцы должны быть полностью покрыты рассолом, а банка — герметично закрытой, ведь доступ воздуха провоцирует развитие плесени и размножение вредных бактерий.

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Что нужно для идеальных соленых огурцов

Залог вкусных и хрустящих огурцов кроется в тщательном подборе ингредиентов. Выбирайте свежие, твердые и небольшие огурцы, выращенные на открытом грунте. Перед засолкой их обязательно замачивают в холодной воде на один-два часа, чтобы овощи восстановили влагу и приобрели прежнюю плотность.

В банке обязательно кладут чеснок, укроп, а также листья или корни хрена. Природные дубильные вещества (танины), содержащиеся в листьях дуба, вишни или смородины, помогают сохранить твердость огурцов.

Для легкого малосоления достаточно одной столовой ложки соли на литр воды, тогда как для зимних запасов норма составляет полторы-две ложки. Категорически не рекомендуется использовать йодированную соль, она негативно влияет на процесс брожения.

Почему огурцы становятся мягкими

Главная причина размягчения заключается в слишком быстром брожении из-за жары. Оптимальная температура ферментации составляет от 18 до 22 градусов тепла.

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В жаркие дни не следует заливать овощи слишком горячим рассолом, а банки лучше сразу переносить в прохладное помещение.

Кроме того, мягкими огурцами могут стать из-за использования салатных сортов, избытка азотных удобрений во время выращивания или недостаточного количества соли.

Почему внутри огурцов образуются полости

Пустоты порой возникают еще на этапе созревания в огороде из-за неравномерного полива, длительной засухи или избытка азота.

Однако проблема может возникнуть и впоследствии, если слишком долго держать собранные огурцы в тепле перед засолкой, ведь из-за этого они теряют влагу и разрушаются изнутри.

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Как контролировать процесс брожения

Свежеприготовленный рассол сначала абсолютно прозрачный, но через несколько дней он постепенно мутнеет — это нормальное явление. Легкое шипение и утечка небольшого количества жидкости из-под крышки свидетельствуют об активной работе молочнокислых бактерий.

Обычно процесс активного квашения держится 5-7 дней, после чего банки советуют переставить в прохладу, где соление будет созревать медленно и равномерно.

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