ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
108
Время на прочтение
5 мин

Как компактно сложить вещи в чемодан: ошибка, которую допускают почти все путешественники

Что и как класть в чемодан, какие вещи каще туда не класть

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Комментарии
Как правильно собирать чемодан

Как правильно собирать чемодан

Предчувствие долгожданного отпуска или делового путешествия всегда приятно, однако сам процесс собирания вещей часто превращается в хаос. Пытаясь вместить все необходимое в компактный чемодан, большинство из нас допускает одну серьезную ошибку — кладет обувь непосредственно рядом с чистой одеждой и средствами гигиены.

Опытные путешественники и эксперты по чистоте призывают немедленно избавиться от этой привычки, а использовать эффективные методы организации внутреннего пространства багажа.

Многие годы путешественникам советовали скручивать одежду в тугие валики для экономии места. Однако современные эксперты по путешествиям доказывают, что существуют более эффективные альтернативы, позволяющие вместить в чемодан или рюкзак вдвое больше вещей, не оставляя на них складок.

Японская философия: метод KonMari

Известная эксперт по наведению порядка Мари Кондо предлагает отказаться от скручивания в пользу формирования компактных прямоугольников, которые выкладываются в чемодане вертикально друг возле друга.

Главная фишка метода Мари Кондо — сложить вещь так, чтобы получился маленький, плотный «кирпичик», который может самостоятельно стоять на ребре, а не лежать плашмя.

Вот как это сделать пошагово:

  • Делаем длинную полосу: Положите футболку перед собой. Мысленно разделите ее вдоль на три части. Загните левую сторону с рукавом в центр. Затем так же загните правую сторону с рукавом в центр. У вас получился длинный и ровный прямоугольник.

  • Складываем пополам: Теперь возьмите этот прямоугольник и сложите его пополам по длине (нижний край футболки подтяните к горловине), но оставьте небольшой промежуток (где-то 2 сантиметра) до самого верха.

  • Формируем «кирпичик»: Полученный кусок сложите еще втрое (просто заверните его один-два раза, словно сворачиваете лист).

Как проверить, правильно ли вы все сделали? Поставьте сложенную футболку на стол вертикально (на ее ребро). Если она не падает и держит форму, как книга на полке — вы все сделали идеально!

В чемодан такие «кирпичики» не кладут один на один, а ставят строчками, как книги в библиотеке. Когда вы откроете чемодан, то сразу увидите каждую вещь и сможете достать любую футболку, не шевельнув другие.

Метод Конмари

Метод Конмари

В то время как эксперт по путешествиям Аннабель Кейт, проведшая в постоянных путешествиях три года считает, что если вещи лежат в чемодане абсолютно ровно, слой за слоем, их помещается гораздо больше. При таком подходе одежда действует как единственный прессованный монолит, не образует лишних пустот, не мнется и сохраняет безупречный вид от официальных костюмов до пляжного наряда.

Радикальная экономия пространства и полезные лайфхаки

Для максимально эффективного использования пространства в чемодане и соблюдения жестких требований авиакомпаний следует применить несколько проверенных технических решений. Самым радикальным методом является использование вакуумных пакетов, одежда помещается в специальный компрессионный чехол, из которого затем удаляется воздух с помощью пылесоса или путем ручной скрутки, что позволяет уменьшить объем вещей по меньшей мере вдвое.

Кроме того, важно оптимизировать наполнение косметички, отказавшись от полноразмерных флаконов с шампунями или гелями для душа. Большинство гостиниц обеспечивают гостей такими средствами бесплатно, поэтому разумнее будет взять только дорожные мини-версии необходимой косметики или перелить излюбленные средства в специальные компактные баночки.

Наконец, для поддержания порядка следует использовать специальные органайзеры. Небольшие чехлы для зарядных устройств, кабелей и украшений помогут избежать хаоса в чемодане, избавив вас от необходимости переворачивать весь багаж в поисках нужных мелочей.

Почему нельзя смешивать обувь с одеждой

Даже если визуально ваши любимые кроссовки или туфли кажутся чистыми, их подошва является лидером по количеству бактерий среди всех вещей в чемодане. Исследования в области микробиологии подтверждают, что на поверхности ходовой части обуви собираются тысячи видов микроорганизмов, пыли, токсины и городские аллергены.

Когда вы кладете пару обуви в чемодан без защитного слоя, вся эта грязь под влиянием давления и тряски во время транспортировки мигрирует на ваши футболки, платья и даже зубную щетку или косметичку. Эксперты единодушны, упаковывать обувь вместе с текстилем без барьера — это не просто негигиенично, но и опасно для здоровья, ведь ткань чемодана и одежды прекрасно впитывает посторонние микробы.

Чтобы защитить свой гардероб, обувь обязательно нужно физически отделить от остального содержимого чемодана. Для этого не обязательно покупать дорогие органайзеры — подойдут простые подручные средства:

  • Прекрасно подходят пыльники, которые часто идут в комплекте с новой обувью или постельным бельем или сетчатые мешки для стирки.

  • Отдельный элемент из упаковочного пакета поможет надежно изолировать твердые предметы.

  • Если под рукой нет ничего другого, подойдет обычный пластиковый пакет из супермаркета или фирменный пакет для грязного белья, который всегда можно найти в шкафу любого отельного номера.

Не обязательно искать отдельный чехол для каждой туфли. Вполне нормально сложить несколько пар в один мешок. Чтобы рационально использовать пространство, обязательно заполняйте внутреннюю часть обуви носками или мелкими аксессуарами — это не только сэкономит место, но и поможет обуви не деформироваться во время поездки.

Правило минимализма и выбор правильного чемодана

Обувь — это самая тяжелая и объемная часть нашего багажа. Поэтому профессиональные путешественники советуют придерживаться строгого правила, брать с собой не более двух паров, максимально подходящих к разным образам.

Главный секрет экономии места в чемодане — всегда одевать самую массивную и тяжелую пару на себя в самолет или поезд. Даже если массивные туристические ботинки или объемные кроссовки выглядят несколько необычно в сочетании с легкой одеждой для перелета, это освободит огромное количество пространства в вашем багаже и защитит от возможного преимущества на контроле.

Эксперты также настоятельно рекомендуют использовать чемоданы с жестким пластиковым корпусом (Hard-shell багаж). Во-первых, их стенки не расширяются, что гарантирует точное соответствие габаритам ручной клади. Во-вторых, конструкция, разлагающаяся на две равные части, позволяет идеально зонировать вещи по типу материала. Складывайте всю «мягкую» часть (одежду, полотенца) в одну половину, а «твердые» предметы (изолированную обувь, косметички, гаджеты) — в другую. Такое четкое разделение сохранит ваши вещи в идеальной чистоте и порядке в течение всего путешествия.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie