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Жена Павлика показалась с их сыном на круизном лайнере и раскрыла немалую стоимость путешествия
Екатерина поделилась кадрами из роскошного судна.
Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — отправилась в масштабное морское путешествие вместе с пятилетним сыном Мишей.
Звездная мама показала, как проходит их отдых на одном из крупнейших круизных лайнеров мира и рассказала, во сколько он ей обошелся. В фотоблоге Екатерина продемонстрировала каюту, где они поселились, а также живописные виды, открывающиеся прямо с борта судна. По словам блогерши, больше всего ее восхищают открытое море и ощущение полной свободы во время путешествия.
Через несколько дней в круизе мама с сыном уже успели испытать немало развлечений. Они посетили аквапарк, выступления музыкантов, поесть в ресторанах, а Миша с удовольствием проводит время в детских игровых просторах, которых на лайнере немало.
Помимо отдыха на борту, круиз предусматривает остановки в разных странах. Репьяхова поделилась, что уже успела прогуляться по Испании и исследовать местные локации, прежде чем судно отправилось дальше по маршруту и уже приближалось к Италии.
Также блогерша честно ответила на вопросы подписчиков о бюджете поездки. Она рассказала, что за круиз для себя и сына заплатила более 3,5 тысяч евро. В то же время уточнила, что в эту сумму не входили авиаперелеты и напитки на лайнере. Бронированием всего путешествия Екатерина занималась самостоятельно.
В конце Репьяхова растрогала общими фото с Мишей и призналась, что самое ценное для нее — видеть искренние эмоции сына. Именно его восторг от приключений, новых впечатлений и морского путешествия, по словам блогерши, делает этот отпуск по-настоящему особенным.
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показалась на отдыхе с сыновьями. Звезда в купальнике похвасталась морскими видами и заговорила о тревожности.