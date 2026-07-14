Жена Павлика показалась с их сыном на круизном лайнере и раскрыла немалую стоимость путешествия

Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова и их сын / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — отправилась в масштабное морское путешествие вместе с пятилетним сыном Мишей.

Звездная мама показала, как проходит их отдых на одном из крупнейших круизных лайнеров мира и рассказала, во сколько он ей обошелся. В фотоблоге Екатерина продемонстрировала каюту, где они поселились, а также живописные виды, открывающиеся прямо с борта судна. По словам блогерши, больше всего ее восхищают открытое море и ощущение полной свободы во время путешествия.

Сторис Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Сторис Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Через несколько дней в круизе мама с сыном уже успели испытать немало развлечений. Они посетили аквапарк, выступления музыкантов, поесть в ресторанах, а Миша с удовольствием проводит время в детских игровых просторах, которых на лайнере немало.

Реклама

Помимо отдыха на борту, круиз предусматривает остановки в разных странах. Репьяхова поделилась, что уже успела прогуляться по Испании и исследовать местные локации, прежде чем судно отправилось дальше по маршруту и уже приближалось к Италии.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Также блогерша честно ответила на вопросы подписчиков о бюджете поездки. Она рассказала, что за круиз для себя и сына заплатила более 3,5 тысяч евро. В то же время уточнила, что в эту сумму не входили авиаперелеты и напитки на лайнере. Бронированием всего путешествия Екатерина занималась самостоятельно.

В конце Репьяхова растрогала общими фото с Мишей и призналась, что самое ценное для нее — видеть искренние эмоции сына. Именно его восторг от приключений, новых впечатлений и морского путешествия, по словам блогерши, делает этот отпуск по-настоящему особенным.

Сторис Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Сын Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова с сыном / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показалась на отдыхе с сыновьями. Звезда в купальнике похвасталась морскими видами и заговорила о тревожности.

Реклама

Новости партнеров