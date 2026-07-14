Даже номер на авто был "Дашка": стали известны новые детали о комбриге Лучанове

Комбриг Лучанов арестован судом на время проведения следствия / © ТСН

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Стали известны новые подробности о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове, который, по версии следствия, причастен к организации жестокого убийства двух братьев Мосейчуков из села Калиновка Белоцерковского района Киевщины и которого суд арестовал сроком на 2 месяца на время проведения следствия.

По данным правоохранителей, братья Мосейчуки были убиты подчиненными Лучанова после того, как между ними и женой теперь уже бывшего комбрига произошел конфликт из-за музыки и шума мотоцикла.

Как выяснил ТСН.ua, и сам Станислав Лучанов, и его первая жена имеют отношение к селу Орловщина на Днепропетровщине. В этом году их ребенок закончил с отличием местную гимназию, но, по словам директора этого учебного заведения Тамары Бондаренко, на праздник последнего звонка к ребенку не имели возможности приехать ни отец, ни мать.

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«Мать этой ученицы на войне, мы в течение учебного года пытались с ней связаться, но не получилось», — рассказала нам руководитель учреждения.

По ее информации, воспитанием ребенка занимается ее бабушка, с которой они сейчас якобы находятся на отдыхе.

«Родители девочки официально разведены, для ребенка это было стрессом», — говорит директор гимназии.

Кроме того, она добавила, что на праздник последнего звонка к ребенку приехали неизвестные в военной форме.

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«Я даже спросила разрешения у своего руководства об участии этих людей. Оказалось, что они приехали поздравить ребенка по поручению ее отца», — говорит директор.

Кроме того, в самом селе Орловщина нам рассказали, что хорошо знают и самого Лучанова.

«Известно, что в 2023 году он разошелся со своей женой. В селе говорят, что она не удержала его, после чего он начал жить с гораздо младшей себя женщиной из села Калиновка Киевской области», — рассказали нам в этом селе.

По словам жителей, на автомобиле, которым пользовался Лучанов, в последнее время номер был якобы с надписью «Дашка».

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«Говорят, что так зовут молодую жену Лучанова. Или она так вдохновляла его, или он просто был прагматичным человеком — неизвестно. Кроме того, до войны в гражданской жизни он якобы занимался тем, что привозил в Украину автомобили. Также в нашем селе говорят, что есть ряд людей, которые имели к Лучанову финансовые претензии, проще говоря — давали в долг деньги, а возврат становился проблематичным. В Орловщине он не проживает примерно с января 2023-го, то есть с тех пор, как пошел в армию», — рассказал один из жителей.

Убийство братьев: что заявил Лучанов в суде

Во время избрания меры пресечения в суде Станислав Лучанов высказал свою позицию касательно подозрения в свой адрес.

В зале суда он отметил, что с подозрением не согласен, однако хочет сотрудничать со следствием. Также подозреваемый согласен с избранием ему меры пресечения на время следствия.

Также Лучанов утверждает, что не отдавал приказ поймать и убить братьев Мосейчуков. По словам экс-комбрига 155-й ОМБр, во время совершения преступления он находился в отпуске.

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Что заявил прокурор на суде

По словам прокурора, 1 июля Лучанов решил организовать убийство братьев, чтобы скрыть похищение. Как утверждает прокурор, подозреваемый Долгаленко (один из подчиненных, который по версии следствия причастен к преступлению — Ред.), выполнявший приказ, вывез Максима Мосейчука на полигон вблизи Полтавы, где застрелил его в голову.

После этого он также вывез на полигон другого брата — Романа — и выстрелил в него не менее 8 раз. Затем Долгаленко положил тела братьев в заранее вырытую яму и закопал их.

В случае доказания вины Лучанову грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лучанов впервые сделал заявление касательно убийства братьев Мосейчуков. Бывшему комбригу суд избрал меру пресечения.

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