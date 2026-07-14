"Правила одинаковы для всех": Буданов обратился к украинским воинам

Кирилл Буданов

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинским военным и призвал к дисциплине и контролю над собой.

Об этом он написал в соцсетях, вероятно, намекая на последний скандал об убийстве гражданских братьев с Киевщины якобы бойцами 155-й бригады по указанию подозреваемого экс-командира Станислава Лучанова.

Руководитель ОП подчеркнул, что настоящая дисциплина никогда не является продуктом исключительно принуждения или «приказов сверху». Это осознанный выбор каждого воина, который защищает свою землю.

Реклама

«Сила украинского воина не только в оружии — она в контроле над ним. Дисциплина — это не приказ сверху. Это внутреннее достоинство воина. Именно она отличает армию от вооруженной толпы, а защитника от захватчика. Враг пришел, потому что ему разрешили все. Мы выстояли, потому что держим себя в руках даже там, где труднее всего», — пишет Буданов.

Он напомнил, что украинская военная сила имеет четкую миссию — служить людям и оберегать их. Поэтому она всегда действует в установленных рамках и по четким правилам, которые действуют абсолютно для всех.

«Наша сила служит людям. Она защищает и потому держит себя в рамках. Правила одинаковы для всех, и именно это делает нас сильнее врага, у которого нет правил. Держим силу под контролем. Это тоже фронт, и на нем не бывает перерыва», — подытожил руководитель ОП.

Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчук в Киевской области бойцами 155-й бригады

Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.

Реклама

В ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

«Они похитили двоих мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, вывезли в Днепропетровскую область и расправились с ними», — сообщило издание «Зеркало недели».

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

После огласки дела родные Лучанова сбежали из села.

Реклама

В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Вчера он был задержан в Киеве.

Сегодня, 14 июля, Лучанову избрали меру пресечения.

Новости партнеров