Страшный сон для российской авиации: чем французские истребители Rafale лучше F-16

Французские самолеты Rafale опасны для российской авиации.

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Французские истребители Rafale обладают существенным технологическим преимуществом над российскими Су-35 благодаря новейшим радарам и мощным системам радиоэлектронной борьбы. Эти современные боевые машины способны значительно усилить воздушные силы Украины и стать настоящей угрозой для вражеской авиации.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в интервью УНИАН.

Преимущества Rafale над F-16 и Mirage 2000

Французские истребители технологически значительно современнее Mirage 2000, которые Украина уже получила раньше. Rafale оборудован новейшей радиолокационной системой для точного обнаружения и сопровождения целей. Кроме того, самолет имеет защищенный радар и мощную бортовую систему РЭБ, эффективно сбивающую вражеские ракеты.

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В отличие от F-16 и Mirage 2000, эта машина имеет сразу два двигателя, что позволяет ей достигать сверхзвуковой крейсерской скорости и экономить топливо. В то же время, это значительно удорожает летный час — примерно до 30 тысяч долларов, и усложняет техническое обслуживание. Однако большая грузоподъемность позволяет самолету одновременно брать вооружение и для отражения воздушных атак, и для ударов по земле.

Противостояние с российским Су-35

Главным оппонентом Rafale в воздухе эксперт называет российский истребитель Су-35, существенно проигрывающий в технологической оснастке. Благодаря современному бортовому комплексу, французский самолет имеет значительное преимущество над вражеской машиной в вопросах радиоэлектронной разведки.

«Основным оппонентом Rafale является российский Су-35. Но у него есть некоторые отличия, в частности, значительно более слабая бортовая радиоэлектронная система, более слабый радар, который еще и менее защищен от средств РЭБ», — подчеркнул Богдан Долинце.

Что касается вооружения, то ситуация остается достаточно паритетной из-за примерно одинаковых возможностей обоих самолетов. Rafale использует ракеты Meteor с дальностью до 200 километров, тогда как российская ракета Р-37М способна лететь чуть дальше, но значительно менее точной. Настоящую эффективность этих истребителей можно увидеть только после их реального применения в бою.

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Обслуживание и подготовка пилотов

Сложное оборудование и наличие двух двигателей делают Rafale более требовательным к обслуживанию, чем, например, шведские Gripen. Из-за низкого расположения воздухозаборников самолет нуждается в очень чистых взлетно-посадочных полосах, без камней и пыли, как и F-16. Однако передняя стойка шасси у французских машин значительно прочнее, поскольку они проектировались с расчетом на посадку на авианосце.

Подготовка пилотов, уже имеющих опыт полетов на Mirage 2000, может занять около полугода. В то же время для летчиков, пересаживающихся по советской технике или даже с F-16, обучение будет длиться больше года. Эксперт признает, что содержать такой «зоопарк» самолетов Украины будет очень дорого и сложно, но другой альтернативы в нынешних условиях просто нет.

Сотрудничество между Украиной и Францией

Напомним, что недавно Владимир Зеленский сообщил о масштабных договоренностях с Францией в оборонной сфере , предусматривающих закупку первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации. Уже в этом году украинские пилоты и механики приступят к специальному обучению на территории Франции, после чего первые четыре машины официально передадут ВСУ.

Кроме авиации Париж также решил передать Киеву лицензии на совместное производство крылатых ракет SCALP, управляемых авиабомб AASM и ракет Aster 30. Для усиления противовоздушной обороны Франция планирует поставлять новейшие франко-итальянские комплексы SAMP/T NG, что позволит Украине еще эффективнее перехватывать вражеские.

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