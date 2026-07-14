Продюсер Иван Клименко стал членом Академии звукозаписи и приблизился к премии GRAMMY для Украины

Иван Клименко / © instagram.com/vanek.klimenko

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Продюсер Иван Клименко стал членом Академии звукозаписи GRAMMY и получил право голосовать за победителей самой престижной музыкальной премии мира.

Для украинца это стало новым этапом профессиональной карьеры. Основатель лейбла ENKO присоединился к Recording Academy в статусе Voting Member. Такой статус позволяет участвовать в голосовании за номинантов и лауреатов премии GRAMMY Awards. Сам Клименко называет это большой честью и ещё одним шагом к своей главной цели. Он убеждён, что украинская музыка имеет все шансы громко заявить о себе на мировой арене.

«Я стал членом Академии Грэмми и теперь имею право голосовать за лауреатов премии Грэмми. Для меня это большая честь. И я чувствую, что сегодня стал ещё на один маленький шаг ближе к своей большой мечте — чтобы кто-то из украинских артистов получил первую статуэтку. Я искренне верю в потенциал украинской музыки и буду делать всё возможное, чтобы о ней узнавало всё больше людей во всём мире», — поделился Иван Клименко в Instagram.

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Иван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

Продюсер уже давно входит в число самых влиятельных деятелей украинской музыкальной индустрии. Его работы неоднократно звучали далеко за пределами Украины, а сотрудничество с ведущими артистами принесло ему репутацию одного из самых успешных авторов песен страны.

Среди украинцев, которые также являются членами Recording Academy, — Тина Кароль, Джерри Хейл, Надя Дорофеева, Джамала, Асия Ахат и другие представители музыкальной индустрии. Они имеют возможность участвовать в процессе определения лауреатов премии GRAMMY.

Отметим, что Иван Клименко был сопродюсером и соавтором песни «Stefania» группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на «Евровидении». Впоследствии он работал над конкурсной композицией «Teresa & Maria» для alyona alyona и Jerry Heil, которая заняла третье место. Кроме того, продюсер является автором и соавтором хитов для Анны Тринчер, KOLA, Тины Кароль, Нади Дорофеевой, Макса Барских и многих других украинских исполнителей.

Напомним, недавно Владимира Дантеса «купили» за 15 тысяч гривен. Поклонница рассказала, что произошло в гримерке.

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