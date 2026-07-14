Супруга MONATIK показала сразу трех подросших сыновей: как они выглядят

MONATIK с женой / © instagram.com/irishamonatik

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Жена украинского певца MONATIK — Ирина Монатик — поделилась редкими семейными моментами и показала, как проходит их лето в компании трех сыновей.

В своем фотоблоге Ирина опубликовала подборку теплых кадров из семейного отдыха. Среди них появились и 10-летний Даниил и 9-летний Платон, которые уже заметно подросли и становятся все более похожими на своего знаменитого отца.

Супруги неоднократно рассказывали о захвате сыновей. Старший Даниил серьезно занимается футболом и тренируется в детской академии киевского «Динамо», тогда как Платон развивает творческие способности, увлекаясь рисованием, а также посещает занятия по плаванию.

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Сыновья MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK с сыном / © instagram.com/irishamonatik

Младшего сына Леона, которому около полутора лет, звездные супруги и дальше оберегают от излишней публичности. На новых фотографиях мальчик появляется только со спины или так, чтобы не было видно его лицо. Несмотря на это, Ирина показала, как малыш весело проводит время в компании старших братьев и сидит за рулем автомобиля.

В комментариях семью застали комплиментами и теплыми словами: «Какая хорошая семья, радуются постоянно глаза», «Невероятные».

Сыновья MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Сын MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показалась с сыновьями на отдыхе и поразмышляла над собственной тревожностью. Звезда поделилась, как одолевает это чувство.

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