Три лучших рецепта варенья из абрикосов: зимой пожалеете, если не приготовите

Абрикосы. / © pixabay.com

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Сезон абрикосов в самом разгаре. Именно сейчас стоит приготовить ароматное варенье – ароматное, густое и невероятно вкусное. Абрикосовое варенье, джем или повидло станут отличным дополнением к чаю, блинам, сырникам или домашней выпечке зимой.

ТСН.ua подготовил три простых и проверенных рецепта.

Варенье на сковородке

Фудблогерша Алена Карпюк поделилась рецептом, который станет находкой. Варенье готовится в широкой сковороде, а потому фрукты быстро увариваются, сохраняя насыщенный вкус и аромат.

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Ингредиенты:

1,1 кг абрикосов (без косточек)

1 кг сахара

лимонная кислота - на кончике ножа

Приготовление

Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь. После закипания варите фрукты примерно 5 мин, периодически помешивая. Добавьте сахар и дождитесь, пока масса снова закипит. После этого варите еще 5–7 мин. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите еще 1 мин. Горячее варенье сразу разлейте в предварительно простерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Джем с апельсином

Рецептом густого, ароматного джема поделилась фудблогерка Ирина Онишкевич . Благодаря сочетанию абрикосов, апельсина и лимонного сока, десерт получается с приятной цитрусовой ноткой.

Ингредиенты:

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1,5 кг абрикосов (без косточек)

900 г сахара

1 большой апельсин;

сок половины лимона.

Приготовление

Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Апельсин очистите от кожуры, нарежьте кусочками и измельчите в блендере Смешайте абрикосы с апельсином, добавьте сахар и оставьте на 30-60 минут, чтобы фрукты пустили сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите, помешивая и снимая пену. В конце добавьте свежевыжатый лимонный сок. Если хотите получить однородный джем, перебейте массу погружным блендером и проварите еще несколько минут до желаемой плотности. Готовый горячий джем разлейте в стерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Варенье с желатином

Кулинар Олег Сизоненко поделился рецептом, в котором абрикосы останутся целыми и будут хорошо держать форму. Благодаря неоднократной заливке горячим сиропом плоды не развариваются, а добавление желатина делает сироп более густым и нежным.

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

1 кг сахара

15–20 г желатина

100 мл холодной кипяченой воды

Приготовление

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Помойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в миску, пересыпая сахаром. Оставьте на 4-6 часов, чтобы они пустили сок.

После этого слейте сироп в кастрюлю, доведите его до кипения и сразу залейте абрикосы. Оставьте до полного охлаждения.

Повторите процедуру 3–4 раза. Благодаря этому плоды хорошо пропитаются сиропом и сохранят свою форму.

Желатин предварительно замочите в 100 мл холодной кипяченой воды. Во время последнего нагревания сиропа добавьте набухший желатин к сиропу, перемешайте до полного растворения. Важно, что после добавления желатина сироп не следует кипятить.

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Горячим сиропом залейте абрикосы, сразу разложите варенье в стерилизованные банки и герметично закройте крышками, переверните дном вверх и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептом пирога с абрикосами , который покоряет из первого кусочка.

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