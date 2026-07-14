- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 3 мин
Три лучших рецепта варенья из абрикосов: зимой пожалеете, если не приготовите
Абрикосовое варенье сохраняет максимум полезных свойств ягоды.
Сезон абрикосов в самом разгаре. Именно сейчас стоит приготовить ароматное варенье – ароматное, густое и невероятно вкусное. Абрикосовое варенье, джем или повидло станут отличным дополнением к чаю, блинам, сырникам или домашней выпечке зимой.
ТСН.ua подготовил три простых и проверенных рецепта.
Варенье на сковородке
Фудблогерша Алена Карпюк поделилась рецептом, который станет находкой. Варенье готовится в широкой сковороде, а потому фрукты быстро увариваются, сохраняя насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты:
1,1 кг абрикосов (без косточек)
1 кг сахара
лимонная кислота - на кончике ножа
Приготовление
Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь.
После закипания варите фрукты примерно 5 мин, периодически помешивая.
Добавьте сахар и дождитесь, пока масса снова закипит. После этого варите еще 5–7 мин. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите еще 1 мин.
Горячее варенье сразу разлейте в предварительно простерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Джем с апельсином
Рецептом густого, ароматного джема поделилась фудблогерка Ирина Онишкевич . Благодаря сочетанию абрикосов, апельсина и лимонного сока, десерт получается с приятной цитрусовой ноткой.
Ингредиенты:
1,5 кг абрикосов (без косточек)
900 г сахара
1 большой апельсин;
сок половины лимона.
Приготовление
Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Апельсин очистите от кожуры, нарежьте кусочками и измельчите в блендере
Смешайте абрикосы с апельсином, добавьте сахар и оставьте на 30-60 минут, чтобы фрукты пустили сок.
Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите, помешивая и снимая пену. В конце добавьте свежевыжатый лимонный сок.
Если хотите получить однородный джем, перебейте массу погружным блендером и проварите еще несколько минут до желаемой плотности.
Готовый горячий джем разлейте в стерилизованные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Варенье с желатином
Кулинар Олег Сизоненко поделился рецептом, в котором абрикосы останутся целыми и будут хорошо держать форму. Благодаря неоднократной заливке горячим сиропом плоды не развариваются, а добавление желатина делает сироп более густым и нежным.
Ингредиенты:
1 кг абрикосов
1 кг сахара
15–20 г желатина
100 мл холодной кипяченой воды
Приготовление
Помойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в миску, пересыпая сахаром. Оставьте на 4-6 часов, чтобы они пустили сок.
После этого слейте сироп в кастрюлю, доведите его до кипения и сразу залейте абрикосы. Оставьте до полного охлаждения.
Повторите процедуру 3–4 раза. Благодаря этому плоды хорошо пропитаются сиропом и сохранят свою форму.
Желатин предварительно замочите в 100 мл холодной кипяченой воды. Во время последнего нагревания сиропа добавьте набухший желатин к сиропу, перемешайте до полного растворения. Важно, что после добавления желатина сироп не следует кипятить.
Горячим сиропом залейте абрикосы, сразу разложите варенье в стерилизованные банки и герметично закройте крышками, переверните дном вверх и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы делились рецептом пирога с абрикосами , который покоряет из первого кусочка.