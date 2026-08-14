Невидимая опасность: "Флэш" предупредил о новой тактике российских дронов

Дрон-"ждун" / © АрмияInform

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Российские оккупанты используют опасную тактику с применением дронов- «ждунов» — для атак на транспортные средства.

Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» в Facebook.

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«Внимание! Враг применяет новую тактику. „Ждун“ скрывается вне поля зрения водителя и использует микрофон для фиксации проезда транспорта», — написал Бескрестнов.

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То есть водитель может не заметить дрон, но вражеский беспилотник фиксирует звук автомобиля и после этого наносит удар.

Свой пост Бескрестнов проиллюстрировал видео, на котором российский дрон лежит на земле на значительном расстоянии от дороги и остается скрытым за забором. После проезда транспорта Сил обороны беспилотник реагирует на звук, поднимается в воздух и атакует цель.

Подобные дроны и раньше использовались в качестве скрытых наземных ловушек, ожидающих появления техники. Однако опасной особенностью этого беспилотника стало использование микрофона, улавливающего звук.

Напомним, ранее глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин предупреждал, что российские войска планируют усилить атаки беспилотниками по транспортным средствам в Херсонской области, в частности по автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны.

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