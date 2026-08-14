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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В голубой рубашке, джинсах и красных балетках: жена Риши Сунака позировала у замка Ричмонд

Акшата Мурти появилась на интервью в комфортному луке в стиле smart casual с ярким акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Акшата Мурти

Акшата Мурти / © Getty Images

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака — Акшата Мурти — дала интервью Ассоциации прессы возле замка Ричмонд в Северном Йоркшире. Она рассказала о проекте «Ричмонд», основанном ею вместе с мужем. Проект запустил новую инициативу для летних каникул, призванную побудить семьи изучать математику во время отдыха.

Акшата Мурти / © Getty Images

Акшата Мурти / © Getty Images

Для появления перед камерой Акшата выбрала светло-голубую рубашку классического кроя с расстегнутыми верхними пуговицами и подвернутыми широкими манжетами в полоску. Рубашку она заправила в синие джинсы-дудочки с высокой посадкой. Ярким акцентом наряда стали красные балетки Мэри Джейн с тонкими ремешками.

Акшата распустила волосы и нанесла естественный макияж. В ушах у нее были лаконичные сережки.

Напомним, Акшата Мурти на Уимблдоне-2026 в Лондоне появилась в белом платье-миди в синий горошек, а Риши Сунак был на костылях.

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