В голубой рубашке, джинсах и красных балетках: жена Риши Сунака позировала у замка Ричмонд

Акшата Мурти / © Getty Images

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Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака — Акшата Мурти — дала интервью Ассоциации прессы возле замка Ричмонд в Северном Йоркшире. Она рассказала о проекте «Ричмонд», основанном ею вместе с мужем. Проект запустил новую инициативу для летних каникул, призванную побудить семьи изучать математику во время отдыха.

Акшата Мурти / © Getty Images

Для появления перед камерой Акшата выбрала светло-голубую рубашку классического кроя с расстегнутыми верхними пуговицами и подвернутыми широкими манжетами в полоску. Рубашку она заправила в синие джинсы-дудочки с высокой посадкой. Ярким акцентом наряда стали красные балетки Мэри Джейн с тонкими ремешками.

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Акшата распустила волосы и нанесла естественный макияж. В ушах у нее были лаконичные сережки.

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Напомним, Акшата Мурти на Уимблдоне-2026 в Лондоне появилась в белом платье-миди в синий горошек, а Риши Сунак был на костылях.

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