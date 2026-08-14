Стрельба в Лубнах: полицейский получил огнестрельное ранение

Стрельба в Лубнах

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В Лубнах Полтавской области 39-летний мужчина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, открыл по ним огонь. В результате перестрелки один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

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Инцидент произошел 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в Лубнах.

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По предварительным данным, оперативники проверяли местного жителя в рамках проверки информации о преступлении. В какой-то момент мужчина начал убегать и стрелять в сторону полицейских.

«В результате один сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в полиции Полтавской области.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие, из которого, по предварительным данным, был открыт огонь, изъято.

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев заявил, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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«Наказание по данной статье предусматривает от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — отметил Рогачев.

Напомним, в тот же день в Киеве 46-летний мужчина в результате конфликта «расстрелял» автомобиль в Шевченковском районе города.

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