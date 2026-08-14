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Бесплатное образование в Украине: кто может на него претендовать и как им воспользоваться
В Украине уже 70 тысяч человек воспользовались ваучерами от государства на бесплатное переобучение. Кто имеет право на грант и как это работает?
Уже 70 тысяч наших сограждан воспользовались образовательными ваучерами от государства. Правительство оплачивает обучение определённым категориям людей, желающих сменить профессию или повысить свою квалификацию.
Речь идет прежде всего о рабочих специальностях, дефицит которых на украинском рынке труда в настоящее время огромен.
Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак пообщался со старшекурсниками одного из колледжей в Киевской области и расспросил их, как им учиться в зрелом возрасте и, главное, зачем.
Электрики, пекари и социальные работники: кому предоставляют новые знания
Электрики, пекари, комбайнеры, социальные работники — и это лишь часть профессий, по которым ведётся обучение в Немишаевском профессиональном колледже недалеко от Киева. Практические навыки здесь осваивают как совсем юные слушатели, так и люди почтенного возраста.
Студент Игорь Калинин — внутренне перемещенное лицо. В Херсоне он работал электриком, а теперь искренне полюбил выпекать хлеб. Его цель — открыть собственное дело.
«Обратился в Центр занятости, и там мне предложили переобучение по ваучеру. Рекомендую всем попробовать сменить профессию! Как говорится: не получилось с той профессией — всегда можно попробовать что-то другое. Главное — не останавливаться!» — делится студент Игорь Калинин.
Кто имеет право на ваучер и какова сумма гранта
Государство предлагает ваучер на бесплатное обучение на сумму до 33 280 гривен.
На этот грант могут претендовать:
люди старше 45 лет;
участники боевых действий (УБД);
внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
люди с инвалидностью;
бывшие гражданские и военные пленные;
лица, получившие ранения или контузию в результате российской агрессии.
В Министерстве образования и науки отмечают, что сроки обучения подбираются гибко.
«Существуют длительные официальные программы — например, вы можете получить степень младшего бакалавра по специальности „медсестринство“, проучившись полтора года. Но можно пойти и на краткосрочную программу по сварке или для операторов станков — на два или три месяца», — объясняет заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.
Новая специальность для восстановления и поддержки экономики
Владимир Качан раньше зарабатывал на жизнь, работая автомехаником. Теперь за счет государства он осваивает профессию электрика и не сомневается, что после окончания курсов без труда найдет работу.
«Сейчас существует большой спрос на специалистов этой специальности — все понимают, почему, и мне это интересно. Есть перспективные компании, в которых можно работать после окончания учебы, и я над этим работаю», — рассказывает студент Владимир Качан.
Желающим воспользоваться ваучером от государства следует обратиться в Государственную службу занятости — лично или через официальный сайт. Специалисты определят, имеете ли вы право на оплату обучения за счет государства, и помогут выбрать направление.
«У нас много ВПЛ, и сейчас, во время войны, очень много людей меняют место жительства и работы. Мы адаптируемся — ваучеры, краткосрочные курсы, чтобы ВПЛ и люди с ограниченными возможностями имели возможность получить новые знания, продолжать свою деятельность и поддерживать экономику государства!» — подчеркивает директор Немишаевского профессионального колледжа Владимир Алехин.
Немишаевский профессиональный колледж в Бучанском районе Киевской области готовит специалистов по 23 рабочим профессиям. А сама образовательная программа, финансируемая государством, реализуется по всей стране.
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