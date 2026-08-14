Бесплатное образование в Украине: кто может на него претендовать и как им воспользоваться

В Украине можно получить ваучеры на обучение

Реклама

Уже 70 тысяч наших сограждан воспользовались образовательными ваучерами от государства. Правительство оплачивает обучение определённым категориям людей, желающих сменить профессию или повысить свою квалификацию.

Речь идет прежде всего о рабочих специальностях, дефицит которых на украинском рынке труда в настоящее время огромен.

Реклама

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак пообщался со старшекурсниками одного из колледжей в Киевской области и расспросил их, как им учиться в зрелом возрасте и, главное, зачем.

Реклама

Электрики, пекари и социальные работники: кому предоставляют новые знания

Электрики, пекари, комбайнеры, социальные работники — и это лишь часть профессий, по которым ведётся обучение в Немишаевском профессиональном колледже недалеко от Киева. Практические навыки здесь осваивают как совсем юные слушатели, так и люди почтенного возраста.

Студент Игорь Калинин — внутренне перемещенное лицо. В Херсоне он работал электриком, а теперь искренне полюбил выпекать хлеб. Его цель — открыть собственное дело.

«Обратился в Центр занятости, и там мне предложили переобучение по ваучеру. Рекомендую всем попробовать сменить профессию! Как говорится: не получилось с той профессией — всегда можно попробовать что-то другое. Главное — не останавливаться!» — делится студент Игорь Калинин.

Кто имеет право на ваучер и какова сумма гранта

Государство предлагает ваучер на бесплатное обучение на сумму до 33 280 гривен.

Реклама

На этот грант могут претендовать:

люди старше 45 лет;

участники боевых действий (УБД);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью;

бывшие гражданские и военные пленные;

лица, получившие ранения или контузию в результате российской агрессии.

В Министерстве образования и науки отмечают, что сроки обучения подбираются гибко.

«Существуют длительные официальные программы — например, вы можете получить степень младшего бакалавра по специальности „медсестринство“, проучившись полтора года. Но можно пойти и на краткосрочную программу по сварке или для операторов станков — на два или три месяца», — объясняет заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Кто имеет право на обучение / © ТСН

Новая специальность для восстановления и поддержки экономики

Владимир Качан раньше зарабатывал на жизнь, работая автомехаником. Теперь за счет государства он осваивает профессию электрика и не сомневается, что после окончания курсов без труда найдет работу.

Реклама

«Сейчас существует большой спрос на специалистов этой специальности — все понимают, почему, и мне это интересно. Есть перспективные компании, в которых можно работать после окончания учебы, и я над этим работаю», — рассказывает студент Владимир Качан.

Желающим воспользоваться ваучером от государства следует обратиться в Государственную службу занятости — лично или через официальный сайт. Специалисты определят, имеете ли вы право на оплату обучения за счет государства, и помогут выбрать направление.

«У нас много ВПЛ, и сейчас, во время войны, очень много людей меняют место жительства и работы. Мы адаптируемся — ваучеры, краткосрочные курсы, чтобы ВПЛ и люди с ограниченными возможностями имели возможность получить новые знания, продолжать свою деятельность и поддерживать экономику государства!» — подчеркивает директор Немишаевского профессионального колледжа Владимир Алехин.

Немишаевский профессиональный колледж в Бучанском районе Киевской области готовит специалистов по 23 рабочим профессиям. А сама образовательная программа, финансируемая государством, реализуется по всей стране.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОВЫШАТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ! В Черновцах ЗАПРЕТИЛИ самокаты? | ТСН 17:00 14 АВГУСТА

Новости партнеров