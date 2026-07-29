Работа за 7 минут: какие вакансии предлагают украинцам за 50 и сколько платят (видео)

Украинцам предлагают работу

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Специальное мероприятие для соискателей работы в возрасте от 50 лет и старше было совместно организовано Министерством экономики Украины, Государственной службой занятости и крупными отечественными компаниями. В одном месте желающие имели возможность лично пообщаться с представителями десятков предприятий. Ажиотаж вокруг мероприятия был немалый.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Как проходили собеседования

Звуковой таймер, сигнализирующий об окончании собеседования, — необычный атрибут при отборе кандидатов. На каждое собеседование кандидату и HR-специалисту отводится всего 7 минут.

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К представителям компаний выстроились длинные очереди. Среди них — Наталья Бубнова, экономист по управленческому учету. На предыдущем месте работы она проработала восемь лет. К ней не было никаких претензий, однако женщина говорит, что стремится к переменам в жизни.

Наталья Бубнова, соискательница: «Я шла к этому целый год. Мне понадобился год, чтобы решиться что-то изменить. Наверное, нам, украинцам, сейчас трудно планировать будущее. А я хочу планировать».

Таких решительных людей, как Наталья, пока немного. На данный момент лишь 27% украинцев в возрасте 55+ лет официально трудоустроены. И это при том, что украинский рынок труда буквально просит о новых рабочих руках и профессиональных умах.

В Государственном центре занятости призывают людей не бояться, приходить и осваивать новые специальности. Для этого предусмотрена возможность получить специальный государственный грант.

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«Действует ваучерная программа: если человек старше 45 лет и имеет страховой стаж от 15 лет, он может выбрать из большого количества предложений — это 155 профессий. На сегодняшний день мы компенсируем до 33 тысяч гривен за такое обучение», — говорят там.

Готовность учиться в 67 лет и позиция работодателей

Освоить новую профессию искренне готов и финансист Дмитрий Чирва. Мужчине 67 лет, у него есть постоянная работа, но останавливаться на достигнутом он не собирается.

Дмитрий Чирва, соискатель: «Зарплата тоже не помешает, но мне хотелось бы освоить новую профессию. Меня очень интересует сфера IT. Возможно, предложат что-то, связанное с искусственным интеллектом. Я полностью готов учиться и работать дальше. Сейчас такая жизнь, что нельзя стоять на месте, да и дома сидеть я не хочу».

Менеджер крупной сети супермаркетов подтверждает ТСН: бизнес действительно остро нуждается в сотрудниках любого возраста и готов организовать собственное обучение, если необходимых навыков не хватает.

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Результаты и планы на будущее

В нынешних экспресс-собеседованиях приняли участие около 250 граждан в возрасте старше 50 лет.

«Мы очень надеемся, что благодаря сегодняшней встрече ещё как минимум сотня украинцев найдёт работу своей мечты. Мы наконец-то движемся к здоровому, полноценному обществу, где человек любого возраста при наличии желания может реализовать себя наравне со всеми остальными», — говорят организаторы.

Уже в ближайшее время подобные ярмарки быстрых собеседований для людей пожилого возраста планируется провести воЛьвове и Харькове.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Завершилась ВСТРЕЧА Зеленского и Трампа! Годовщина ЦИНИЧНОГО теракта в ОЛЕНИВЦЕ | ТСН 20:00 28 июля

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