Робота за 7 хвилин: які вакансії пропонують українцям за 50 і скільки платять (відео)

Українцям пропонують роботу

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Спеціальний захід для шукачів роботи віком від 50 років і старше спільно влаштували Міністерство економіки України, Державна служба зайнятості та великі вітчизняні компанії. В одному місці охочі мали змогу особисто поспілкуватися з представниками десятків підприємств. Ажіотаж довкола події був чималий.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

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Як відбувались співбесіди

Звуковий таймер, що сповіщає про завершення співбесіди — незвичний атрибут під час відбору кандидатів. На кожне спілкування кандидату та HR-фахівцю дається лише 7 хвилин.

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До представників компаній вишикувалися довгі черги. Серед них — Наталія Бубнова, економістка з управлінського обліку. На попередньому місці роботи вона пропрацювала вісім років. Жодних претензій до неї не було, проте жінка каже, що прагне змін у житті.

Наталія Бубнова, шукачка роботи: «Я до цього йшла цілий рік. Рік мені знадобився для того, щоб наважитися щось змінити. Мабуть, нам, українцям, зараз важко планувати майбутнє. А я хочу планувати».

Таких рішучих людей, як Наталія, поки небагато. Наразі лише 27% українців у віці 55+ років є офіційно працевлаштованими. І це при тому, що український ринок праці буквально благає про нові робочі руки та професійні голови.

У Державному центрі зайнятості закликають людей не боятися, приходити та здобувати нові спеціальності. Для цього є можливість отримати спеціальний державний грант.

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«Діє ваучерна програма: якщо людина старша за 45 років і має від 15 років страхового стажу, вона може обрати з великої кількості пропозицій — це 155 професій. На сьогодні ми компенсуємо до 33 тисяч гривень за таке навчання», — кажуть там.

Готовність вчитися у 67 років та позиція роботодавців

Освоїти новий фах щиро готовий і фінансист Дмитро Чирва. Чоловікові 67 років, він має постійну роботу, але зупинятися на досягнутому не збирається.

Дмитро Чирва, шукач роботи: «Зарплата теж не буде зайвою, але мені хотілося б здобути новий фах. Маю великий інтерес до сфери IT. Можливо, запропонують щось пов’язане зі штучним інтелектом. Я повністю готовий навчатися і працювати далі. Зараз таке життя, що не можна стояти на місці, та й удома сидіти я не хочу».

Менеджерка великої мережі супермаркетів підтверджує ТСН: бізнес дійсно гостро потребує працівників будь-якого віку і готовий надавати власне навчання, якщо необхідних навичок бракує.

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Результати та плани на майбутнє

У нинішніх експрес-співбесідах узяли участь близько 250 громадян віком понад 50 років.

«Ми дуже сподіваємося, що завдяки сьогоднішній зустрічі ще принаймні сотня українців знайде омріяну роботу. Ми нарешті рухаємося до здорового, повноцінного суспільства, де людина будь-якого віку за наявності бажання може реалізувати себе нарівні з усіма іншими», - кажуть організатори.

Вже незабаром подібні ярмарки швидких співбесід для людей поважного віку планують провести у Львові та Харкові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Завершилася ЗУСТРІЧ Зеленського й Трампа! Роковини ЦИНІЧНОГО теракту в ОЛЕНІВЦІ | ТСН 20:00 28 липня

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