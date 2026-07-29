"Килими" з готівки на підлозі: у лікарів, які "продавали інвалідність", виявили мільйони гривень (фото)

На Харківщині викрили торговців інвалідністю / © Офіс Генерального прокурора

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На Харківщині правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Працівники СБУ та обласної прокуратури затримали п’ятьох спільників, які за 5–8 тисяч доларів США продавали військовозобов’язаним фіктивні діагнози для отримання інвалідності та відстрочки. Корупційна схема виявилася особливо масштабною, адже в підозрюваних виявили цілі «килими» з грошей.

Більше повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Килими» з грошей на підлозі: на Харківщині викрили тих, хто продавав діагнози

Серед затриманих — невропатолог, завідувач терапевтичного відділення, операторка комп’ютерного набору обласного медзакладу, а також водій і цивільний чоловік, які підшукували «клієнтів».

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Розподіл ролей у групі був чітким: цивільний та водій знаходили охочих «списатися», після чого направляли їх до медиків. Лікарі фабрикували медичні висновки з вигаданими хворобами та формували електронні направлення.

Далі операторка реєструвала ці папери в системі й передавала на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, де військовозобов’язаним остаточно оформлювали групу інвалідності.

Під час обшуків у фігурантів вилучили значну суму готівки у різних валютах:

понад 243 тисячі доларів США

близько 750 тисяч гривень

понад 50 тисяч євро

700 фунтів стерлінгів.

Сукупно в перерахунку на гривні це понад 14,3 мільйона гривень.

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Усіх учасників оборудки затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм уже оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, скоєному за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Чотирьох підозрюваних суд відправив під варту без права внесення застави. Щодо останнього учасника корупційної схеми — йому обирають запобіжний захід. Правоохоронці продовжують слідство, аби встановити інших можливих спільників, а також виявити тих, хто встиг скористатися їхніми «послугами».

Корупція в Україні: останні новини

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10,4 млн гривень на ПАТ «Центренерго». До оборудки причетні начальник одного з департаментів товариства та двоє власників афілійованих компаній-постачальників, які відповідали за ремонт Трипільської та Зміївської ТЕС.

Замість нових труб фігуранти закупили за тендером старі неякісні труби, які зберігалися просто неба. На них нанесли фальшиве маркування та поставили під виглядом нових, що загрожувало підривом стабільної роботи ТЕС під час підготовки до опалювального сезону. Експертизи підтвердили невідповідність продукції державним стандартам.

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Трьом зловмисникам повідомили про підозру за статтями щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, підроблення документів та зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування, а підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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