"Головні боєголовки проти РФ": Лавров знову накинувся на країни Балтії

Лавров накинувся на країни Балтії / © Associated Press

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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив низку заяв про загрозу Росії. На цей раз він заявив про «головні боєголовки» проти РФ. За словами Лаврова, загрозу РФ становлять країни Балтії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Лавров назвав країни Балтії «головними боєголовками» проти РФ

Країни Балтії перетворилися на основний інструмент тиску на Росію. Про це заявив Лавров. На думку російського дипломата, про це свідчить їхній намір відмовитися від заборони на розміщення ядерного озброєння на власних землях.

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«Вони зараз головні „боєголовки“, яких нацьковують на нас, знаючи їхній такий „гарячий характер“, цих естонських хлопців. Литва з Латвією зараз заявили, що вони скасовують заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території», — сказав Лавров.

Підґрунтям для нових російських нападів на країни Балтії стали заяви президентів Литви та Латвії — Гітанаса Науседи й Едгарса Рінкевичса. Вони підтвердили готовність Вільнюса та Риги прийняти засоби ядерного стримування від союзників у НАТО.

Президенти наголосили, що йдеться лише про потенційні заходи у межах спільної оборонної стратегії Альянсу.

У відповідь росіяни почали погрожувати країнам Балтії та заявляти, що не залишать це без уваги і поставляться до розміщення ядерної зброї поруч зі своїми кордонами вкрай серйозно.

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Коли Росія припинить війну: заява Лаврова

Нагадаємо, Росія не має наміру згортати війну проти України та продовжуватиме бойові дії до досягнення цілей, визначених Володимиром Путіним.

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва дотримуватиметься умов червня 2024 року, які фактично передбачали капітуляцію України: виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання їх і Криму російськими, відмову від вступу до НАТО, «демілітаризацію» та «денацифікацію».

Лавров традиційно звинуватив Захід у зриві попередніх домовленостей і заявив про остаточну втрату довіри до західних партнерів.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито воює не лише з Україною, а й із країнами Європи та США, через що це вже «повномасштабна війна», а не «спецоперація».

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