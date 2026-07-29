Дешеві міста Європи, які зачаровують красою: куди поїхати для бюджетної та незабутньої відпустки

місто Оренсе, Іспанія / © Getty Images

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Якщо хочеться побачити Європу не лише через найпопулярніші столиці типу Парижу чи Рим та водночас зекономити, варто розглянути менші міста зі своїм характером. У Торуні — це готичне Старе місто, у Тімішоарі — барокові площі, у Яйці — водоспад Плива, у Кавалі — море, а в Оренсе — термальні джерела та галісійська історія.

П’ять міст із добірки Travel Off Path дають різні сценарії: міський вікенд серед середньовічної архітектури, прогулянки бароковими площами, водоспад у місті, відпочинок біля моря або термальні джерела в Галісії.

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Торунь, Польща: готика, Коперник і пряники

Місто Торунь, Польща / © Getty Images

Торунь підійде для короткої культурної подорожі. Його середньовічне Старе місто внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1997 року; статус стосується не однієї будівлі, а цілого історичного ансамблю з вулицями, мурами, вежами та кам’яницями.

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У місті можна прогулятися брукованими вулицями, побачити руїни Тевтонського замку й відвідати будинок, пов’язаний із Миколаєм Коперником. Ще одна місцева особливість — pierniki, пряники, рецепт яких у Торуні документують від XIV століття.

Орієнтовні ціни в Торуні:

Категорія Ціна Ліжко в хостелі $12–25 за ніч Окрема кімната в хостелі $35–60 за ніч 3-зірковий готель $50–90 за ніч 4-зірковий готель $90–150 за ніч Бутик- або преміальне проживання $120–220 за ніч Звичайна страва в закладі $10–18 на людину Вечеря з трьох страв на двох із напоями $55–90 Стрітфуд або їжа на виніс $5–10 Кава з випічкою $3–6 Пиво $3–5 Коктейль $8–14 Таксі містом $5–12 Музей або пам’ятка $3–10

Цей варіант найбільше підходить тим, хто хоче поєднати компактний історичний центр, музеї та локальну кухню без планування пляжного відпочинку.

Тімішоара, Румунія: барокові площі та кав’ярні

Тімішоара, Румунія / © Getty Images

У Тімішоарі варто почати прогулянку з П’яца-Унірій — площі з бароковими фасадами, католицьким собором, сербським православним храмом і палацом, де працює художній музей. Неподалік розташована П’яца-Лібертеції з кав’ярнями та терасами, а над містом височіє православний кафедральний собор.

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Для незвичної зупинки можна пошукати Музей комуністичного споживача — невелику експозицію, присвячену побуту румунської комуністичної доби. П’яца-Унірій доступна для відвідування безкоштовно, хоча за вхід до художнього музею стягують окрему плату.

Орієнтовні ціни в Тімішоарі:

Категорія Ціна Ліжко в хостелі $5–15 за ніч Окрема кімната в хостелі $25–40 за ніч 3-зірковий готель $45–80 за ніч 4-зірковий готель $80–140 за ніч Бутик- або преміальне проживання $120–200 за ніч Звичайна страва в закладі $8–15 на людину Вечеря з трьох страв на двох із напоями $45–80 Стрітфуд або їжа на виніс $4–10 Кава з випічкою $3–6 Пиво $2,50–5 Таксі містом $3–8 Музей або пам’ятка $3–10

Тімішоара може бути зручною для мандрівників, яким потрібні архітектура, прогулянки між площами та невисокі щоденні витрати на їжу й транспорт.

Яйце, Боснія і Герцеговина: водоспад у центрі міста

Водоспади, утворені річкою Плива, що впадає в річку Врбас. / © Getty Images

Яйце — невеликий напрямок, який логічно додати до короткої зупинки або маршруту Боснією і Герцеговиною. Місто відоме водоспадом Плива, прогулянками біля однойменної річки та фортецею над історичним центром.

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Тут можна поєднати огляд старих вулиць із маршрутом уздовж води. Водночас компактний масштаб Яйця означає, що для нього не обов’язково планувати тривалу відпустку: місто радше підійде для кількох днів у межах ширшої подорожі.

Орієнтовні ціни в Яйце:

Категорія Ціна Ліжко в хостелі $10–15 за ніч Окрема кімната в хостелі $25–45 за ніч 3-зірковий готель $45–80 за ніч 4-зірковий готель $90–120 за ніч Бутик- або преміальне проживання $100–160 за ніч Звичайна страва в закладі $6–12 на людину Вечеря з трьох страв на двох із напоями $40–70 Стрітфуд або їжа на виніс $3–8 Кава з випічкою $2–4 Пиво $2–4 Коктейль $6–10 Таксі містом $3–7 Музей або пам’ятка $2–6

Найкраще Яйце розглядати як природно-історичну зупинку: головна цінність маршруту тут — поєднання водоспаду, річки та фортеці, а не великий вибір міських розваг.

Кавала, Греція: приморський відпочинок із фортецею

Місто Кавала, Греція / © Getty Images

Кавала — приморський варіант для тих, хто хоче додати до культурної програми море. У Старому місті Панагія є вузькі вулиці, фортеця та краєвиди на узбережжя, а міською візитівкою став акведук Камарес. За даними туристичного порталу Кавали, споруда завдовжки 270 метрів і максимальною висотою 25 метрів збудована в сучасному вигляді на початку XVI століття.

На набережній працюють заклади з місцевою кухнею, а місто може стати базою для поїздок узбережжям. Водночас у високий сезон приморське розташування здатне підвищити витрати, тому наведені діапазони не варто сприймати як гарантовано низькі ціни.

Орієнтовні ціни в Кавалі:

Категорія Ціна Ліжко в хостелі $20–35 за ніч Окрема кімната в хостелі $45–80 за ніч 3-зірковий готель $70–120 за ніч 4-зірковий готель $120–220 за ніч Бутик- або преміальне проживання $150–300 за ніч Звичайна страва в закладі $12–20 на людину Вечеря з трьох страв на двох із напоями $70–120 Стрітфуд або їжа на виніс $5–10 Кава з випічкою $4–7 Пиво $4–7 Коктейль $10–15 Таксі містом $6–15 Музей або пам’ятка $4–12

Кавала підійде тим, хто не хоче обирати між пляжем і міською історією, але має закладати більший бюджет на проживання та харчування, особливо в сезон.

Оренсе, Іспанія: термальні джерела та спадщина Галісії

Місто Оренсе, Іспанія / © Getty Images

Оренсе розташоване в Галісії на берегах річки Міньйо. Офіційний туристичний портал Іспанії називає серед його основних пам’яток римський міст, Старе місто, кафедральний собор Сан-Мартіньо та джерела Ас-Бургас.

Ас-Бургас — історичні гарячі джерела в центрі міста, а не басейн у самих фонтанах. Поруч із джерелами облаштовані термальні зони, але умови доступу та робота конкретних комплексів можуть змінюватися, тому їх слід перевіряти перед поїздкою. У місцевій кухні варто звернути увагу на галісійські страви, зокрема восьминога.

Орієнтовні ціни в Оренсе:

Категорія Ціна Ліжко в хостелі $20–35 за ніч Окрема кімната в хостелі $40–70 за ніч 3-зірковий готель $60–100 за ніч 4-зірковий готель $100–160 за ніч Бутик- або преміальне проживання $120–220 за ніч Звичайна страва в закладі $12–20 на людину Вечеря з трьох страв на двох із напоями $70–120 Стрітфуд або їжа на виніс $5–10 Кава з випічкою $3–6 Пиво $3–5 Коктейль $8–14 Таксі містом $6–12 Музей або пам’ятка $3–10

Оренсе варто розглядати для спокійної міської подорожі з термальним і гастрономічним акцентом, а не як типовий пляжний напрямок.

Ці п’ять міст — не єдиний варіант для тих, хто хоче побачити Європу поза найочевиднішими туристичними маршрутами. У попередній добірці TSN.ua тихих і відносно недорогих напрямків є Бардіїв у Словаччині, Вік в Іспанії, Темпіо-Паузанія на Сардинії, Сібіу в Румунії та Казімеж-Дольни у Польщі — вони дають ще кілька сценаріїв для короткої відпустки. Утім, нагадаємо, що ціни завжди варто перевіряти на конкретні дати, бюджет поїздки залежить не лише від міста, а й від перельоту, житла та сезону.

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