Ви часто їх купуєте: які популярні молочні продукти в Україні найчастіше підробляють

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Вершкове масло, сметана, сир і кисломолочний сир є найпоширенішими молочними продуктами, які підробляють недобросовісні виробники в Україні. Найчастіше для здешевлення виробництва молочний жир замінюють рослинними жирами, а іноді використовують дешеві немолочні компоненти.

Про це в коментарі «Телеграфу» повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

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«Найчастіше недобросовісні виробники підробляють вершкове масло, сметану, сир та кисломолочний сир. Для здешевлення виробництва молочний жир можуть замінювати рослинними жирами, а інколи навіть використовувати дешеві немолочні компоненти замість молочного білка», — зазначив він.

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У Спілці молочних підприємств наголошують, що поширення фальсифікованої продукції підриває довіру споживачів до всієї молочної галузі. За словами представників об'єднання, така продукція найчастіше потрапляє до споживачів через заклади громадського харчування (HoReCa) або продається під виглядом дешевих молочних товарів.

У галузі закликають посилити боротьбу з тіньовими виробниками, адже саме вони становлять найбільшу загрозу для ринку та споживачів.

Як ми писали, здоров'ю волосся можуть шкодити не лише неправильний догляд, а й щоденний раціон. Найбільше негативно впливають продукти з великою кількістю цукру (зокрема морозиво), алкоголь і ультраоброблена їжа, адже вони можуть провокувати запалення, погіршувати живлення волосяних фолікулів і сприяти випадінню волосся. Натомість для підтримки здоров'я волосся лікар радить вживати більше білка, вітамінів і мінералів та обмежити шкідливі перекуси.

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