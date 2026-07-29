Вы часто их покупаете: какие популярные молочные продукты в Украине чаще всего поделывают

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Сливочное масло, сметана, творог и кисломолочный сыр являются самыми распространенными молочными продуктами, подрабатываемыми недобросовестными производителями в Украине. Чаще всего для удешевления производства молочный жир заменяют растительными жирами, а иногда используют дешевые немолочные компоненты.

Об этом в комментарии «Телеграфу» сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

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«Чаще всего недобросовестные производители подрабатывают сливочное масло, сметану, творог и кисломолочный творог. Для удешевления производства молочный жир может заменяться растительными жирами, а иногда даже использовать дешевые немолочные компоненты вместо молочного белка», — отметил он.

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В Союзе молочных предприятий отмечают, что распространение фальсифицированной продукции подрывает доверие потребителей ко всей молочной отрасли. По словам представителей объединения, такая продукция чаще всего попадает к потребителям через общепит (HoReCa) или продается под видом дешевых молочных товаров.

В отрасли призывают усилить борьбу с теневыми производителями, ведь именно они представляют наибольшую угрозу рынку и потребителям.

Как мы писали, здоровью волосы могут вредить не только неправильный уход, но и ежедневный рацион. Наиболее негативно влияют продукты с большим количеством сахара (в частности мороженое), алкоголь и ультраобработанная пища, ведь они могут провоцировать воспаление, ухудшать питание волосяных фолликулов и способствовать выпадению волос. Для поддержания здоровья волос врач советует употреблять больше белка, витаминов и минералов и ограничить вредные перекусы.

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