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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Это было 45 лет назад: как выглядела дизайнер свадебного платья принцессы Дианы за работой

Несмотря на то, что платье было уже готово, дизайнеры продолжали активно работать в день свадьбы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Элизабет Эмануэль

Элизабет Эмануэль, 2022 год / © Associated Press

29 июля 1981 года мир увидел одно из самых культовых изнаменитых свадебных платьев всех времён — роскошное платье, в котором леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Церемония венчания проходила в соборе Святого Павла в Лондоне.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press

Свадебный наряд Дианы был разработан супружеской парой валлийских модельеров Дэвидом и Элизабет Эмануэль. Но в день венчания у них был особенно насыщенный день, ведь они продолжали координировать все процессы, связанные с образом невесты.

Дизайнер Элизабет Эмануэль поправляет шлейф платья / © Getty Images

Дизайнер Элизабет Эмануэль поправляет шлейф платья / © Getty Images

В частности, в объектив фотографов попал момент, когда Элизабет Эмануэль поправляла шлейф платья Дианы. Для церемонии она выбрала голубое платье в белый горошек, которое дополняли белые манжеты и воротник. В соответствии с правилами она также надела в церковь головной убор — ободок с бантом и вуалью.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
174
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