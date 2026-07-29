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Это было 45 лет назад: как выглядела дизайнер свадебного платья принцессы Дианы за работой
Несмотря на то, что платье было уже готово, дизайнеры продолжали активно работать в день свадьбы.
29 июля 1981 года мир увидел одно из самых культовых изнаменитых свадебных платьев всех времён — роскошное платье, в котором леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Церемония венчания проходила в соборе Святого Павла в Лондоне.
Свадебный наряд Дианы был разработан супружеской парой валлийских модельеров Дэвидом и Элизабет Эмануэль. Но в день венчания у них был особенно насыщенный день, ведь они продолжали координировать все процессы, связанные с образом невесты.
В частности, в объектив фотографов попал момент, когда Элизабет Эмануэль поправляла шлейф платья Дианы. Для церемонии она выбрала голубое платье в белый горошек, которое дополняли белые манжеты и воротник. В соответствии с правилами она также надела в церковь головной убор — ободок с бантом и вуалью.