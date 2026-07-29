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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 июля?
Луна рассказывает
День, когда необходимо радоваться жизни, даже если приходится это делать намеренно, можно даже сказать, под давлением.
Луна рекомендует
Для радости можно — и нужно — использовать любые поводы, которые, даже несмотря на нашу нынешнюю — непростую — ситуацию сегодня можно найти. Грустить, печалиться и тосковать категорически воспрещается — такие чувства могут привлечь к нам неприятности. День благоприятен для того, чтобы воспользоваться энергией, которую мы аккумулировали в последнее время: можно приступать к реализации важного проекта — сил для него должно хватить.
Луна предостерегает
Алкоголь сегодня нежелательно употреблять даже в самых крайних случаях — например, если предложат чисто символически отметить чей-то праздник: последствия могут оказаться, мягко говоря, непредсказуемыми. Несмотря на несомненную пользу физических упражнений, сегодня лучше от них отказаться — следствием одного неосторожного движения может стать нежелательная травма или растяжение.
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