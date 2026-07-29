Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 июля?

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Луна рассказывает

День, когда необходимо радоваться жизни, даже если приходится это делать намеренно, можно даже сказать, под давлением.

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Луна рекомендует

Для радости можно — и нужно — использовать любые поводы, которые, даже несмотря на нашу нынешнюю — непростую — ситуацию сегодня можно найти. Грустить, печалиться и тосковать категорически воспрещается — такие чувства могут привлечь к нам неприятности. День благоприятен для того, чтобы воспользоваться энергией, которую мы аккумулировали в последнее время: можно приступать к реализации важного проекта — сил для него должно хватить.

Луна предостерегает

Алкоголь сегодня нежелательно употреблять даже в самых крайних случаях — например, если предложат чисто символически отметить чей-то праздник: последствия могут оказаться, мягко говоря, непредсказуемыми. Несмотря на несомненную пользу физических упражнений, сегодня лучше от них отказаться — следствием одного неосторожного движения может стать нежелательная травма или растяжение.

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