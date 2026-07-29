Солнечное затмение 12 августа 2026 года: время кармических завершений и судьбоносных перемен

Солнечное затмение 12 августа 2026 года / © Credits

Реклама

В отличие от обычного новолуния, солнечное затмение действует значительно глубже и дольше. Оно способно изменить направление событий не на несколько недель, а на месяцы вперед, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это затмение происходит на Нисходящем (Южном) Лунном Узле — точке завершения, освобождения и кармического очищения. Поэтому его главная задача заключается не в том, чтобы немедленно открыть новую дверь, а сначала закрыть ту, через которую человек уже давно должен был выйти.

Реклама

Каждое Солнечное затмение становится своеобразной границей между прошлым и будущим. Оно выключает привычный свет, чтобы человек перестал автоматически повторять старые сценарии. Именно поэтому во время затмений многие испытывают чувство неопределенности. Прежние ориентиры исчезают, а новые еще не успели проявиться. Пространство словно говорит: сначала отпусти то, что исчерпало себя, и только потом появится возможность увидеть следующий путь.

Реклама

Лев — знак сердца, личности, творчества, достоинства, лидерства и права быть собой. Он связан с внутренним Солнцем человека, его способностью светить без необходимости постоянно искать подтверждение собственной ценности. Именно эти темы окажутся в центре внимания ближайших месяцев.

Однако Южный Лунный Узел переводит разговор совсем в другую плоскость. Он показывает, что главным препятствием становятся не обстоятельства, а старые модели поведения. Многие обнаружат, что продолжают жить по привычке, играть давно надоевшие роли, пытаться заслужить любовь, признание или уважение, хотя давно переросли подобные сценарии.

Для одних завершится период зависимости от чужого мнения. Другие перестанут бороться за внимание людей, которым уже нечего дать друг другу. Многие наконец снимут маску успешности, сильного человека или вечного спасателя. Некоторые осознают, что продолжают удерживать рядом тех, с кем их жизненный путь давно завершился.

Во Льве особенно ярко проявляется тема эго. Но речь идет не о здоровом чувстве собственного достоинства, а о той части личности, которая постоянно нуждается в восхищении, доказательствах своей исключительности или желании контролировать происходящее. Именно эти качества затмение будет постепенно растворять.

Реклама

Это время может принести неожиданные перемены в отношениях с детьми, любимыми людьми, творческими проектами, руководителями, публичной деятельностью и всем, что связано с личной реализацией. Некоторые события покажутся случайными, но спустя несколько месяцев станет очевидно, что именно они открыли совершенно новую страницу жизни.

Поскольку Солнечное затмение одновременно является Новолунием, уже с первых минут после его точной фазы начинается рост лунной энергии. Луна постепенно набирает свет, а вместе с ней начинают развиваться процессы, запущенные в этот день. Но есть важная особенность.

Если при обычном Новолунии мы часто строим планы, записываем желания и определяем новые цели, то затмение требует большей осторожности. В первые дни лучше не торопиться с окончательными решениями. Не все обстоятельства будут видны полностью. Некоторые люди покажут свое истинное лицо позже, часть информации окажется неполной, а эмоции способны исказить реальную картину происходящего.

Коридор затмений, который продлится до Лунного затмения, становится временем, когда сама жизнь начинает корректировать планы человека. Иногда она делает это мягко, а иногда очень резко. Именно поэтому сейчас особенно важно наблюдать за происходящим. Не пытаться любой ценой удержать уходящее. Не возвращать то, что завершилось естественным образом. Не сопротивляться переменам только потому, что они нарушают привычный порядок.

Реклама

Особенно заметно влияние затмения почувствуют представители фиксированных знаков — Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы, прежде всего рожденные во второй декаде своих знаков, а также все, у кого важные планеты находятся около 20-го градуса фиксированного креста. Именно у них события способны приобрести судьбоносный характер.

Иногда кажется, что затмение что-то забирает. Но на самом деле оно освобождает место для того, что уже давно должно было войти в жизнь человека. Пока руки заняты прошлым, невозможно принять будущее.

Поэтому главный смысл этого Солнечного затмения заключается не в том, чтобы срочно начать что-то новое. Намного важнее позволить завершиться тому, что перестало поддерживать развитие. После этого растущая Луна постепенно начнет наполнять жизнь новыми возможностями, новыми людьми, новыми идеями и новыми целями.

Солнечные затмения редко ограничиваются личными историями отдельных людей. Их влияние всегда выходит за рамки частной жизни и затрагивает общественные процессы, коллективные настроения и события, которые касаются больших групп людей.

Затмение 12 августа 2026 года происходит во Льве — знаке власти, лидерства, публичности, авторитета и тех фигур, которые находятся на виду. Поэтому ближайшие месяцы могут принести заметные перемены в политической, общественной и культурной жизни. На первый план выйдут вопросы управления, распределения влияния, отношения общества к лидерам, а также темы ответственности тех, кто принимает решения от имени других.

Солнечное затмение на Южном Лунном Узле часто связано с завершением определенного этапа. Это время, когда становятся очевидными последствия прежних действий, решений и стратегий. То, что долго накапливалось в обществе, получает возможность проявиться открыто. Скрытые противоречия выходят на поверхность, старые модели управления начинают терять устойчивость, а привычные механизмы влияния постепенно перестают работать так, как прежде.

В период после затмения могут усиливаться общественные дискуссии, возникать новые лидеры мнений, меняться отношение к известным людям, руководителям, государственным структурам и крупным организациям. В центре внимания часто оказываются вопросы справедливости, авторитета, доверия и права принимать решения за других.

Лев связан не только с властью, но и с коллективным чувством гордости, национальной идентичностью, культурой, творчеством и общественным признанием. Поэтому события ближайших месяцев способны затронуть сферу искусства, образования, спорта, крупные общественные проекты и все то, что формирует образ страны, организации или сообщества.

Во время солнечных затмений нередко происходят события, которые сначала кажутся отдельными эпизодами, но позже становятся частью более масштабных перемен. Многие процессы, начавшиеся вблизи 12 августа, могут определять общественную повестку вплоть до следующего сезона затмений — в феврале 2027 года.

Новости партнеров